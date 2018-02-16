Александра Кирилина могут отстранить от должности гендиректора РКЦ «Прогресс»

Ходатайство следствия об отстранении Александра Кирилина от должности генерального директора ракетно-космического центра «Прогресс» Самарский районный суд рассмотрит в пятницу, 16 сентября, сообщили sgpress.ru в пресс-службе суда.

Александра Кирилина подозревают в злоупотреблении полномочиями. В четверг, 15 февраля, правоохранительные органы провели обыски в здании РКЦ «Прогресс». Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, с ноября 2012 года по декабрь 2016 года, генеральный директор, вопреки законным интересам АО «РКЦ «Прогресс», в целях получения выгод и преимуществ для общества с ограниченной ответственностью, заключил с этим обществом договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости, то есть в ущерб экономическим интересам АО «РКЦ «Прогресс».

С ноября 2012 года по декабрь 2016 года АО «РКЦ «Прогресс» в адрес указанного ООО оплатило 11 миллионов 784 тысяч евро, а для выполнения обязательств по договору ООО затратило 9 миллионов 783 тысяч 256 евро, получив таким образом прибыль в размере более 2 миллионов евро. Деньги могли остаться в АО «РКЦ «Прогресс» при закупке без участия посредника.