Александр Карпушкин стал первым заместителем главы Самары

Александр Карпушкин будет курировать вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы.

Александр Карпушкин ранее уже работал в администрации города: с 2010 по 2014 годы он занимал должность руководителя департамента экономического развития, а позже – первого заместителя главы города. С 2015 по 2018 годы он работал в компании «РОСНАНО», где занимался вопросами антикризисного управления и инвестиционной деятельности.