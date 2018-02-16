Александр Карпушкин стал первым заместителем главы Самары
Его назначили на эту должность в четверг, 15 февраля.
Александр Карпушкин будет курировать вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы.
Александр Карпушкин ранее уже работал в администрации города: с 2010 по 2014 годы он занимал должность руководителя департамента экономического развития, а позже – первого заместителя главы города. С 2015 по 2018 годы он работал в компании «РОСНАНО», где занимался вопросами антикризисного управления и инвестиционной деятельности.
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