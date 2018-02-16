Сжигать чучело Масленицы в Самаре можно будет с ограничениями

По информации и.о. начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Самарской области Владислава Садовского, в Самаре сжигания чучела на площади Куйбышева не будет. Но самарцы могут соблюсти народные традиции. Главное производить обряд на расстояние не ближе 50 метров до ближайшего здания или сооружения. Также на участке должны присутствовать добровольные пожарные и представители администрации.

Нарушителям этих требований грозит штраф до 1500 рублей. Если произойдет пожар – до 4000 рублей.

Во время масленичных гуляний сотрудники ГУ МЧС будут патрулировать и дежурить на улицах вместе с полицейскими.