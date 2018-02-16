Своими глазами: как восстанавливают самарские горгульи и другой лепной декор





Когда снятую с домов лепнину привозят в цех, мастера оценивают ее состояние. Если скульптуру можно спасти, то ее реставрируют – полностью восстанавливают первоначальный вид отделки. При этом мастера стараются делать так, чтобы границы между прежними и созданными элементами были максимально незаметны. На восстановление, к примеру, вот таких античных скульптур, требуется около недели.































Но если лепнину отреставрировать невозможно, то фигуры приходится делать с нуля, а это очень долгая и тяжелая работа. Обычно в своей работе мастера используют высокопрочный самарский гипс. Они замешивают гипсовый порошок в воде и из полученной массы вручную лепят скульптуры. Гипс застывает в течение 1,5 часа.



Но если лепнину отреставрировать невозможно, то фигуры приходится делать с нуля, а это очень долгая и тяжелая работа. Обычно в своей работе мастера используют высокопрочный самарский гипс. Они замешивают гипсовый порошок в воде и из полученной массы вручную лепят скульптуры. Гипс застывает в течение 1,5 часа.































Потом застывшую фигуру обрабатывают – шлифуют и покрывают специальным укрепляющим веществом. Средняя продолжительность жизни гипсовой лепнины примерно 15 лет. В мастерской делают скульптуры и из более стойких веществ. Например, из полиэфирной смолы. Особенность этого вещества в том, что вода на нем не замерзает. Фонд капитального ремонта Самарской области уже подумывает применять полиэфирное смолу при ремонте и замене карнизов, чтобы на них не росли сосульки. Пока же из полиэфирной смолы мастера цеха делают декоративные изделия на заказ, в основном для украшения интерьера.



Потом застывшую фигуру обрабатывают – шлифуют и покрывают специальным укрепляющим веществом. Средняя продолжительность жизни гипсовой лепнины примерно 15 лет. В мастерской делают скульптуры и из более стойких веществ. Например, из полиэфирной смолы. Особенность этого вещества в том, что вода на нем не замерзает. Фонд капитального ремонта Самарской области уже подумывает применять полиэфирное смолу при ремонте и замене карнизов, чтобы на них не росли сосульки. Пока же из полиэфирной смолы мастера цеха делают декоративные изделия на заказ, в основном для украшения интерьера.