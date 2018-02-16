Своими глазами: как восстанавливают самарские горгульи и другой лепной декор
К Чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре продолжают активно реставрировать архитектурные памятники. Фасады и крыши таких зданий в историческом центре города имеют богатое внешнее убранство – они украшены лепным декором. Старинные горгульи, ангелов или колонны также обновляют. Их аккуратно снимают и отвозят в цеха по восстановлению архитектурных элементов. Sgpress.ru побывал в одной из таких мастерских на улице Максима Горького и узнал, как реставрируют лепной декор.
Но если лепнину отреставрировать невозможно, то фигуры приходится делать с нуля, а это очень долгая и тяжелая работа. Обычно в своей работе мастера используют высокопрочный самарский гипс. Они замешивают гипсовый порошок в воде и из полученной массы вручную лепят скульптуры. Гипс застывает в течение 1,5 часа.
Потом застывшую фигуру обрабатывают – шлифуют и покрывают специальным укрепляющим веществом. Средняя продолжительность жизни гипсовой лепнины примерно 15 лет. В мастерской делают скульптуры и из более стойких веществ. Например, из полиэфирной смолы. Особенность этого вещества в том, что вода на нем не замерзает. Фонд капитального ремонта Самарской области уже подумывает применять полиэфирное смолу при ремонте и замене карнизов, чтобы на них не росли сосульки. Пока же из полиэфирной смолы мастера цеха делают декоративные изделия на заказ, в основном для украшения интерьера.
А вот эта пена – собственное изобретение мастеров цеха на улице Максима Горького. Ее состав держат в строгом секрете. Скульптуры из этого материала очень прочные и не горят.
Когда снятую с домов лепнину привозят в цех, мастера оценивают ее состояние. Если скульптуру можно спасти, то ее реставрируют – полностью восстанавливают первоначальный вид отделки. При этом мастера стараются делать так, чтобы границы между прежними и созданными элементами были максимально незаметны. На восстановление, к примеру, вот таких античных скульптур, требуется около недели.
Но если лепнину отреставрировать невозможно, то фигуры приходится делать с нуля, а это очень долгая и тяжелая работа. Обычно в своей работе мастера используют высокопрочный самарский гипс. Они замешивают гипсовый порошок в воде и из полученной массы вручную лепят скульптуры. Гипс застывает в течение 1,5 часа.
Потом застывшую фигуру обрабатывают – шлифуют и покрывают специальным укрепляющим веществом. Средняя продолжительность жизни гипсовой лепнины примерно 15 лет. В мастерской делают скульптуры и из более стойких веществ. Например, из полиэфирной смолы. Особенность этого вещества в том, что вода на нем не замерзает. Фонд капитального ремонта Самарской области уже подумывает применять полиэфирное смолу при ремонте и замене карнизов, чтобы на них не росли сосульки. Пока же из полиэфирной смолы мастера цеха делают декоративные изделия на заказ, в основном для украшения интерьера.
А вот эта пена – собственное изобретение мастеров цеха на улице Максима Горького. Ее состав держат в строгом секрете. Скульптуры из этого материала очень прочные и не горят.
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