Завершить реставрацию усадьбы Жуковых на Ленинградской планируют в мае
Рабочие в числе прочего восстанавливают старинный декор фасада.
Здание можно назвать одной из изюминок Ленинградской. Его построили в начале 1900 года для одного из представителей знатного купеческого рода – Василия Лукича Жукова. В 80-90-е годы в левой части постройки располагался молочный магазин, а справа – мясной. Сейчас в доме Жукова находятся жилые квартиры, а сама усадьба имеет статус объекта культурного наследия. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре главные архитектурные памятники активно реставрируют. Не обошли стороной и дом Василия Жукова.
К работам подрядчик ООО «Вега Групп Регион» приступил в начале 2017 года по заказу Фонда капитального ремонта Самарской области. Фасады обычных многоквартирных домов ремонтируют куда быстрее. Здесь же подрядчику пришлось учитывать особенности дома – богатое внешнее убранство, а также объединение нескольких архитектурных стилей. Трехэтажное здание делится на два крыла. Оба имеют свои отдельные входы со стороны центрального фасада. Фасад дома украшает невероятно красивая лепка в виде большой головы льва. Вокруг этого медальона расположились фигуры мужчин в экстравагантных одеждах и с коронами на голове. Над всей этой композицией виднеется надпись: «В.Л.Жуковъ». Углы этого сооружения как бы поддерживают фигуры женщин. Все это необходимо было восстановить.
После оценки состояния здания в начале 2017 года, подрядчик пришел к неутешительным выводам.
- Богатый и сложный декор главного фасада здания был серьезно поврежден как временем, так и неправильной эксплуатацией отдельных элементов. Во время последнего ремонта здания применялась цементная штукатурка, которая местами отвалилась, - рассказала sgpress.ru представитель «Вега Групп Регион» Олеся Нураева.
То есть рабочим пришлось сначала снимать чужеродный цементный кожух с фасада, а уже потом восстанавливать утраченные элементы декора. Для этого лепнину аккуратно сняли со здания и отвезли в цех по восстановлению архитектурных элементов на улице Максима Горького. О том, как самарские мастера реставрируют старинный декор, читайте здесь.
Завершить ремонт фасада и лепнины здания подрядчик планирует в мае 2018 года.
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