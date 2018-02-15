Полиция опубликовала видео обыска в нарколаборатории

Полицейские нашли в доме, который снимал 28-летний мужчина, 8,5 килограмма наркотика «N-метилэфедрон», а также лабораторное оборудование и прекурсоры для его изготовления.

Самого подозреваемого полицейские задержали 4 февраля на посту ДПС около Зеленовки за попытку продать наркотики. В присутствии понятых стражи порядка обнаружили и изъяли почти полкилограмма N-метилэфедрона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области. Подозреваемого заключили под стражу.