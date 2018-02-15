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Прошлое и будущее самарской крепости

Для большинства исторических городов крепость - это важнейшая часть истории и идентичности. Сердце Москвы - это Кремль. Московская крепость. И не только потому, что там - средоточие российской власти и силы державной. Собственно, крепость - само слово это все и символизирует. Мощь государства. Силу традиций. Господь - крепость моя! Сейчас в обыденном сознании нет места библейской символике. Но крепость фортификационная и крепость внутренняя, нравственная - это не просто омоним. Это материальное воплощение и практическая реализация, когда Вера становится Силой.
 
Для Самары крепость - это место рождения города и его основание. В 1586 году царь велел заложить не город Самару, но крепость. Городом эта крепость стала много позже. Почти половину своей истории - до середины XVIII века - Самара была прежде всего крепостью. Это уже в царствие Анны Иоанновны была построена Ново-Закамская засечная черта, и в 1738 году, в Самаре, Татищев признал ее ненужной, утратившей оборонное значение. И самарская крепость, в которой сидел Татищев, тоже стала не нужна. Граница России отодвинулась далеко на восток. Но вернемся к основанию. 

Предыстория 
 
К концу XVI века обеспечение безопасности Волги как торгового пути стало внутренним делом русского государства. Еще одной задачей, тесно связанной с первой, было обеспечение безопасности восточных границ, защита земледельцев от кочевников Великой степи. И самарская крепость, построенная князем Григорием Засекиным, конечно, была полноценным военным объектом. За год-два до постройки думские дьяки прибыли на место, сделали план. «Посадили» проект на площадку, как это называют теперь. Саму крепость собрали сначала выше по течению, а потом разобрали и весной 1586 года сплавили этот «конструктор» в виде нескольких плотов вниз по матушке, к месту сборки. Застучали топоры на стрелке Самары и Волги. За сезон поставили и саму крепость с башнями, и все, что нужно было внутри, - храм, острог, терем воеводы. 
 
Нам повезло, мы знаем, как выглядела эта крепость, - существуют достаточно точные изображения из книг западных путешественников. Поэтому само изображение самарской крепости растиражировано неплохо. Спасибо Олеарию. 
 
А нужна ли Самаре крепость сейчас? 
 
Забытый город 
 
Стрелка рек Самары и Волги - место рождения нашего города, и оно же должно стать местом возрождения. Интуитивно это понимают все. И здесь пытаются разместить эти самые амбициозные, ренессансные проекты. При губернаторе Артякове на стрелке хотели разместить стадион, при Меркушкине долго обсуждался проект «Гипрогора» с парком, набережной и Дворцом бракосочетаний в виде жар-птицы. Ничего не сбылось. И сейчас здесь странный промышленный пейзаж, старые разваливающиеся дома и гигантский волк-футболист Забивака, которым закрыли здание элеватора. Если встать на углу улиц Водников и Засекина, то как раз под вашими ногами в толще земли будет лежать крепость Самара. Первая, но не единственная. 
 
Еще одна 
 
Крепость XVIII века, или, как говорили в петровскую эпоху, замок, располагалась дальше на восток. Первая крепость к тому времени уже сгорела и была отстроена на том месте, где разворачивается трамвай, приехав на Хлебную площадь. История раскопок крепости - прекрасный пример нашего отношения к собственному прошлому, к своей истории. 
 
После тысячелетия Казани в Самаре появилась идея о том, что город наш можно удревнить. Была создана специальная комиссия, которая ничего не решила. Но несколько важных вещей все-таки было сделано. В Самару привезли копии портолана братьев Пицигано и mappa mundi Фра Мауро - карты, на которых отмечен доисторический Самар. И впервые за всю историю города было сделано несколько шурфов на территории Самарского района и не только. Шурф на Хлебной площади показал наличие культурного слоя, и начались раскопки, которые в сезон 2014 года открыли нам крепость Самару 1706 года. 




































К сожалению, довести раскопки до логического конца не хватило денег, потом интерес к проекту пропал. Сейчас раскоп законсервировали. То есть попросту засыпали до лучших времен. Самарская крепость, увидевшая свет через 300 лет, снова погрузилась в мрак забвения. При том, что есть очень интересные и грамотные идеи, как сделать из этих крепостей мощные туристические и патриотические проекты. 

Тоже прекрасные идеи 
 
Еще в 2004 году декан кафедры архитектуры СГАСУ Светлана Малышева разработала очень убедительный проект реновации самарской крепости.

































Это не просто имитация исторического объекта, но целый этнографический и исторический парк в стиле знаменитой poble espanol. Такая крепость могла бы стать центром оживления всего этого района. Настоящая деревянная крепость - это круто! Собственно, в Москве есть такой проект в Измайлово, реализованный с размахом и удалью. 
 
Проект Малышевой сейчас даже не обсуждается. Также забыт и прекрасный проект Храмовых, который был посвящен второй крепости.




































Музей на Хлебной площади, большая часть которого находится под землей, вызвал восторг у прессы и тоже обсуждался, но реальность сегодня, увы, другая. 

Не фальшивить 
 
Еще в 1986 году, к 400-летию Куйбышева-Самары, студенты на перекрестке Карбюраторной и Водников, на месте первой крепости, поставили своими силами деревянную башню - имитацию старой крепости. Потом эту башню сожгли, недавно разобрали и на ее месте построили другую башню - побольше и посолиднее. Проблема теперь в том, что пока непонятно, как эту башню использовать. Вокруг - промышленный пейзаж, пробка на мост, редкие дома… Это сердце Самары. Здесь нельзя фальшивить. Сердце не обманешь. Надо заставить его снова забиться. Не ради бренда и не ради туристической привлекательности. Ради себя. Странно ведь, когда у вас в сердце руины или торговый центр. В сердце города, не пугайтесь. 
 
Патриотизм торговых центров 
 
На этом перекрестке, совсем рядом, делал шурфы профессор Зубов и нашел остатки крепостных сооружений. Скорее всего, это и есть первая самарская крепость. Чтобы говорить об этом совсем уверенно, надо продолжать раскопки, но вот беда - территорию завода клапанов, который почти полностью снесен, сейчас готовят под застройку. Некий бизнесмен начинает там строительство очередного торгового центра. Вся эта история сейчас становится предметом общественной дискуссии. И в конечном итоге станет для всех нас, в том числе и для властных структур, тестом. Тестом на отношение к истории города. Тестом на крепость.
 
Дата: 15 февраля 2018 , 09:50
158
Автор текста: Илья Сульдин
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15 февраля 2018 , 10:38
Елена
Думаю, сегодняшний губернатор не останется равнодушным, т.к. РОДИНА его здесь, в Самаре. Душат и уничтожают все святое БИЗНЕСМЕНЫ,чтоб им пусто было повсюду! Застройка нового дома, запланированная, кому нужна? У простых людей нет средств покупать кв.м. Это значит, что все квартиры в этом доме будут скупаться КЕМ? Думаю, историю нужно возрождать! А бизнесмены, как тараканы,всегда найдут лазейку...
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