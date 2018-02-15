Эксперты рассказали о своем видении будущего мемориального комплекса на склоне площади Славы

- Кто, на ваш взгляд, должен выбирать проекты благоустройства знаковых мест? На каком этапе должна подключаться общественность?

Юрий Астахов: Общественность должна участвовать во всех этапах, чтобы сделать процесс максимально публичным. Жители и профессиональное сообщество не должны с удивлением наблюдать появление каких-то загадочных объектов, что случалось в Самаре.

Дмитрий Орлов: Горожане не обязаны знать профессиональные тонкости, но необходимо прежде всего понять их запросы. Потом хорошо бы по поводу благоустройства любого общественного пространства проводить открытые серьезные конкурсы, должны быть состязание, творческая борьба. Команды могут представлять, обосновывать, продвигать свои проекты. Далее победитель сам ведет проект на всех этапах его воплощения. Прекрасно, если в городе будут всерьез обсуждать развитие общественного пространства. Это даст жителям интересную повестку, поднимет наш социальный капитал.

Армен Арутюнов: Если мнение широкой общественности - и горожан, и профессионалов - будут учитывать на всех этапах, то мы получим результат, который не вызовет жестких разногласий сторонников и противников. В итоге это будет хорошо для города.

Ольга Паулова: Общественности нужно подключаться в самом начале. Обсуждение должно происходить на основе результатов работы архитекторов, которые по итогам дискуссий исправят проекты. Но сейчас большинству людей все равно, что будет происходить, если это не касается их лично, тех мест, которые расположены рядом с их домом, где они любят бывать.

Светлана Малышева: Нужно максимально привлекать и жителей, и профессионалов, и власть. Власть часто бывает хорошим инициатором. Общество, по крайней мере активная его часть, должно обсудить, принять идеи, особенно если мы говорим о местах, которые любимы многими, например о площади Славы. И без профессионалов не обойтись. Они предложат разные варианты решений. Проекты надо открыто обсуждать на конкурсе. В дискуссии общество и специалисты найдут общее решение, которое сделает город привлекательным.

- 18 марта жители могут проголосовать за то, каким будет мемориальный комплекс на склоне площади Славы. Какой выбор сделаете вы?

Юрий Астахов: Коллегиальная позиция правления Союза архитекторов такова: произошла градостроительная ошибка. Это одно из немногих высотных мест в Самаре, где раскрывается Волга, и появление мемориала ухудшило визуальные связи площади с рекой. Считаю, что нужны реконструктивные работы по стене. Какие? Пока нельзя сказать - нужен проект.

Дмитрий Орлов: Стена ставит вопросы: кто вы? Что считаете своими ценностями? Чем гордитесь? Люди обсуждают разницу в высоте стены. Союз архитекторов пишет гневные письма о пропорциях, критикует. Я рад, что наконец-то в Самаре стали говорить о нюансах архитектуры, пространства. Ответы найдутся, и это станет большим событием, подъемом городского самосознания.

Ольга Паулова: Вопрос о сносе мемориала вообще не должен стоять, потому что он посвящен нашим дедушкам и бабушкам, родителям, которые сделали Самару. Те, кто говорит о сносе, показывают старшему поколению, что относятся к его труду никак. Да, это именно гордость, честь и слава. Если мы потеряем корни, родословную, то уничтожим сами себя.

Главная ошибка в том, что народу не объяснили концепцию стены, зачем она нужна. Считаю, что задача состоит в том, чтобы правильно оформить мемориал. Сейчас Волга раскрывается с площади прекрасно, но не сразу. Считаю, не стоит из-за 50 метров, которые нужно пройти, чтобы увидеть реку, из-за этой прихоти тратить столько-то миллионов бюджетных средств. Их придется снять с других важных статей расходов. Хотелось бы, чтобы обсуждали не стену, а облик города, то, какие дома строятся и как организуют пространство вокруг них. С этой проблемой люди сталкиваются чаще, чем с видом на Волгу.

Армен Арутюнов: Появление стены - ошибка. За последние сто лет ошибок на площади Славы допущено много. Но в их череде есть закономерность. В каждой эпохе проекты были современны. Сейчас мы ставим жирную точку в виде стены. Что это? Она построена в духе 70-х годов прошлого века. Хорошо, что задуманные ранее скульптуры не появились, это вообще было бы худшее проявление соцреализма. А нужно современное общественное пространство!

Правильно, что сейчас обсуждение посвящается принципиальному моменту - оставить или переделать. А как переделать - второй этап. Скоро стену будут оформлять к Чемпионату мира по футболу. Надеюсь, она не станет выглядеть как стен-газета, плакат, а будет принято грамотное решение.

Дмитрий Орлов: Компания, которая выиграла аукцион, не знала, за какой объект берется, не читала техническое задание. Она стала искать, кто бы мог помочь с проектом. Я взялся, подумал: пропадает такой объект, жалко. Вместе с коллегой Леонидом Хахалиным мы предложили альтернативный вариант: аллея славы наверху, склон не трогать, укреплять его другими способами. Но машина была запущена, требовали воплощать первоначальный проект - аллея только на склоне. Я пытался что-то сделать в этом ключе. Стена такая большая, потому что она логично там садится. Почему советский стиль? Опирались на контекст места. Стиль Белого дома - ордерный, это классическая архитектура обкомов. Ее мы и взяли за основу. В это время шла лютая борьба с заказчиком, который требовал георгиевские ленты, бронзу, знамена, ордена... Удалось отказаться от всего этого, и мы сделали максимально нейтральную стену. Вообще на площади невозможно провести ни одной линии, чтобы никого не оскорбить. То мы украли Волгу, то топчем память поколений...

Светлана Малышева:

Важно хранить историю, почитать традиции, не забывать о памяти предков и вовремя зафиксировать успехи. Но необходимо делать это в контексте и современным языком. Нужно понимать: то, что мы закладываем сегодня, будет работать на будущие поколения. Наши дети будут знать, что существовал спорный момент и было принято осознанное общественное решение. Компромиссный вариант покажет прекрасный пример: на общественных территориях можно находить решения, современные, ответственные перед будущим и с уважением к прошлому.

18 марта пройдет общественное голосование. На избирательных участках нам предложат два варианта на выбор: оставить комплекс как есть или изменить. Предлагаем вам оставить свое мнение и на нашем сайте.