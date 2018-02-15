В Самаре ликвидировали 44 несанкционированные мусорные свалки
В поселке Мясокомбинат, около дома №40 на улице Призаводской, под снегом - не просто мусор. Недобросовестные строители сливают там остатки бетона.
На днях представители департамента городского хозяйства и экологии выехали на место и встретились с местными жителями. Кроме того, горожане обратились за помощью в Общероссийский народный фронт. Совместными усилиями проблемы удается решать быстрее.
Люди уверены, что источник проблемы - местный цементный завод.
- Работники предприятия после промывки миксеров бетономешалок выливают остатки строительной смеси прямо на землю, - говорит жительница улицы Рельефной Татьяна Ширина. - Я сама неоднократно наблюдала эту картину. При этом пыль стоит по всей улице, в поселке буквально нечем дышать.
Специалисты департамента подтверждают эту информацию. Нарушителей уже не раз снимали на видео. На них составляют протоколы. Штрафы весьма серьезные: для юридических лиц сумма может достигать 200 тысяч рублей.
- На этой территории мы периодически организуем рейды, нарушителей привлекаем к ответственности, - рассказал главный специалист отдела экологического надзора Николай Стрельников. - Местные жители помогают нам со сбором доказательств.
Совместные проверки представителей департамента и «фронтовиков» уже показали свою эффективность. По данным ОНФ, в Самаре ликвидировано 44 свалки, еще 85 - в планах. Наибольших результатов удалось добиться в Советском, Железнодорожном и Промышленном районах.
В 2017 году специалисты департамента организовали около 1000 рейдов. Составлено и направлено на рассмотрение 339 протоколов, на основании которых выписано штрафов на 3,3 млн рублей. За прошедшие три года сумма штрафов непосредственно за вред, нанесенный окружающей среде, достигла в Самаре почти 7 млн рублей.
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