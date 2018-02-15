В Самаре почтят память погибших за пределами Отечества Героев

Почтить память Героев придут ветераны боевых действий, родные военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, представители органов исполнительной и законодательной власти Самарской области и Самары, а также члены общественных ветеранских организаций, военно-патриотических клубов и молодежь. После церемонии участники отправятся на кладбище «Рубежное».

Начиная с 2011 года в России отмечается памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Более 14 тысяч советских солдат и офицеров не вернулись с афганской войны. В этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.