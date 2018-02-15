Расходы на подготовку к ЧМ-2018 в Самаре увеличатся почти на 100 миллионов рублей

Депутаты рассмотрели изменения в бюджет региона на 2018 год. Областная казна пополнится на 8,5 миллиарда рублей за счет поступлений из федерального центра и остатков бюджета с 2017 года. Эти деньги направят на различные цели.

На проект «Безопасные и качественные дороги» потратят 1,5 миллиарда рублей, 610 миллионов потратят на обеспечение жителей области лекарствами, еще 410 миллионов – на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Более 400 миллионов рублей направят на благоустройство территорий, еще

около 2,5 миллиарда рублей на дорожное строительство. В числе финансируемых объектов: мостовой переход «Фрунзенский», автомагистраль «Центральная» и другие дороги в районе стадиона «Самара Арена».

Кроме того, почти на 100 миллионов рублей вырастут расходы на подготовку к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. 42 миллиона рублей потратят на ремонт и оснащение коллективных средств размещения клиентских групп ФИФА, болельщиков, волонтеров; 33,7 миллиона рублей – на проектирование, ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги; около 17,8 миллиона рублей – на создание единой системы городской навигации, а также временной схемы организации дорожного движения на период проведения Чемпионата на дорогах Самары.