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Самарцам советуют не покупать газовые баллоны у непроверенных фирм

В Самарской области лишь две компании уполномочены поставлять в квартиры жителей газ - ООО «СВГК» и ОАО «Сызраньгаз».
 
Что касается газа в баллонах, то с каждым абонентом эти компании заключают договор на поставку газа, напоминает правительство Самарской области. Есть определенные требования к их установке.
 
Серьезную угрозу безопасности граждан зачастую создают при работе с баллонами некоторые сотрудники частных подрядных организаций. Установщики натяжных потолков и кондиционеров используют в квартирах клиентов газовые баллоны, несмотря на то, что в правилах пожарной безопасности есть прямой запрет на нахождение баллонов в жилых зданиях.
 
Частные фирмы, которые занимаются строительно-ремонтными работами, как правило, заполняют баллоны на газовых заправках, зачастую не оснащенных весовыми устройствами. По нормам безопасности баллон должен быть заполнен не более чем на 85%, поскольку пропан имеет большой коэффициент расширения. На каждом баллоне нанесен его паспорт: заводской номер, завод-изготовитель, собственный вес баллона без вентиля, емкость. На правильных – аккредитованных, имеющих разрешение Ростехнадзора – газонаполнительных станциях перед наполнением производится взвешивание баллона вместе с вентилем, вычитается вес вентиля, и определяется вес тяжелых остатков, которые из баллона сливаются. Далее баллон устанавливается на весовое устройство и заполняется пропаном не более чем на 85%.
 
Если газовый баллон заполнять на заправке, не имеющей весового устройства, можно легко переполнить баллон. В помещении газ разогревается, резко расширяется, что приводит к разрушению баллона, выбросу и взрыву газа.
 
Если вы увидели, что кто-то занес газовый баллон в дом, то немедленно надо позвонить в МЧС (номер телефона 01, 112) или газовую службу (номер телефона 04 или 104 для сотовых операторов).
Дата: 14 февраля 2018 , 14:25
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: ПСО Самары
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