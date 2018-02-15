Самарцам советуют не покупать газовые баллоны у непроверенных фирм

Что касается газа в баллонах, то с каждым абонентом эти компании заключают договор на поставку газа, напоминает правительство Самарской области. Есть определенные требования к их установке.

Серьезную угрозу безопасности граждан зачастую создают при работе с баллонами некоторые сотрудники частных подрядных организаций. Установщики натяжных потолков и кондиционеров используют в квартирах клиентов газовые баллоны, несмотря на то, что в правилах пожарной безопасности есть прямой запрет на нахождение баллонов в жилых зданиях.

Частные фирмы, которые занимаются строительно-ремонтными работами, как правило, заполняют баллоны на газовых заправках, зачастую не оснащенных весовыми устройствами. По нормам безопасности баллон должен быть заполнен не более чем на 85%, поскольку пропан имеет большой коэффициент расширения. На каждом баллоне нанесен его паспорт: заводской номер, завод-изготовитель, собственный вес баллона без вентиля, емкость. На правильных – аккредитованных, имеющих разрешение Ростехнадзора – газонаполнительных станциях перед наполнением производится взвешивание баллона вместе с вентилем, вычитается вес вентиля, и определяется вес тяжелых остатков, которые из баллона сливаются. Далее баллон устанавливается на весовое устройство и заполняется пропаном не более чем на 85%.

Если газовый баллон заполнять на заправке, не имеющей весового устройства, можно легко переполнить баллон. В помещении газ разогревается, резко расширяется, что приводит к разрушению баллона, выбросу и взрыву газа.

Если вы увидели, что кто-то занес газовый баллон в дом, то немедленно надо позвонить в МЧС (номер телефона 01, 112) или газовую службу (номер телефона 04 или 104 для сотовых операторов).