Житель Самарской области избивал несовершеннолетнего сына шваброй и заставлял спать на полу

По версии следствия, с декабря 2015 года по январь 2017 года отец регулярно избивал несовершеннолетнего сына шваброй и ремнем. Кроме того, с сентября по октябрь 2017 года он запрещал ребенку ходить в школу, кормил хлебом и водой и заставлял сына спать на полу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.