В Самарских районных судах появятся присяжные

Каждая коллегия присяжных будет состоять из шести человек, сообщает Октябрьский районный суд. Обвиняемых будут судить простые люди, не имеющие никакого отношения к юриспруденции. По расчетам специалистов, право на суд присяжных получат до 15 тысяч обвиняемых в год.

Пока что коллегии присяжных существуют только при областных судах. Право на такой суд сейчас имеют только те, кому грозит пожизненное заключение.

В Самарских районных судах для обвинительного приговора сказать "виновен" должны будут четверо присяжных. Если голоса разделятся поровну, то подсудимый будет оправдан. Права воздержаться от вердикта у них нет.

Присяжных будут привлекать при рассмотрении дел по статьям "Убийство" и "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности".