В Самарских районных судах появятся присяжные
Коллегии присяжных начнут работать с 1 июня, а сформировать их районные суды должны уже до 1 мая 2018 года.
Каждая коллегия присяжных будет состоять из шести человек, сообщает Октябрьский районный суд. Обвиняемых будут судить простые люди, не имеющие никакого отношения к юриспруденции. По расчетам специалистов, право на суд присяжных получат до 15 тысяч обвиняемых в год.
Пока что коллегии присяжных существуют только при областных судах. Право на такой суд сейчас имеют только те, кому грозит пожизненное заключение.
В Самарских районных судах для обвинительного приговора сказать "виновен" должны будут четверо присяжных. Если голоса разделятся поровну, то подсудимый будет оправдан. Права воздержаться от вердикта у них нет.
Присяжных будут привлекать при рассмотрении дел по статьям "Убийство" и "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности".
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