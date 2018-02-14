В Самарской области подписали концессионное соглашение на строительство здания судмедэкспертизы

Здание построят в Тольятти на участке в 2000 кв. м на улице Телеграфной, 34. Концессионное соглашение подписали правительство Самарской области и ООО «МКС». Ориентировочный объем инвестиций в объект в течение 30 лет должен составить не менее 200 миллионов рублей. А построить здание ООО "МКС" должно за 36 месяцев.