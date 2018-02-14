В Самаре устроят салют в День защитника Отечества

Двадцатиминутное световое представление пройдет на набережной реки Волги 23 февраля в 21:00 по местному времени. Артиллеристы сделают 30 залпов из 122-мм гаубиц Д-30. Из салютных установок в небо выпустят фейерверки «Вега» и «Ассоль».

Репетиция салютного расчета пройдет в четверг, 15 февраля, на Рощинском полигоне под Самарой, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.