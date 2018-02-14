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В Самаре устроят салют в День защитника Отечества

Его организуют артиллеристы 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО).
 
Двадцатиминутное световое представление пройдет на набережной реки Волги 23 февраля в 21:00 по местному времени. Артиллеристы сделают 30 залпов из 122-мм гаубиц Д-30. Из салютных установок в небо выпустят фейерверки «Вега» и «Ассоль».
 
Репетиция салютного расчета пройдет в четверг, 15 февраля, на Рощинском полигоне под Самарой, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Дата: 14 февраля 2018 , 10:29
136
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: ЦВО
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