Полпред президента России в ПФО пообещал оказать помощь родственникам погибших в авиакатастрофе пассажиров
В понедельник, 12 февраля, полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич прибыл в Орск.
Вместе с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом он провел совещание по вопросу оказания помощи родным и близким погибших в авиационной катастрофе самолета Ан-148.
Михаил Бабич рассказал, что правительственная комиссия, сформированная в соответствии с поручением президента РФ, во вторник, 13 февраля, провела заседание рабочей группы в Москве. Там обсудили все вопросы межведомственного взаимодействия: начиная от проведения следственных действий, проведения экспертиз, установления причин произошедшей авиакатастрофы, заканчивая помощью, которую необходимо оказать. Аналогичный штаб развернут в Оренбургской области, в Орске. 34 погибших из 71 – это жители Оренбургской области. Есть жители других регионов страны, два иностранных гражданина.
Полномочный представитель президента РФ в ПФО поблагодарил губернатора Оренбургской области Юрия Берга, правительство Оренбургской области и других губернаторов, которые проводят большую работу с семьями погибших в авиакатастрофе. По словам Михаила Бабича, правительственная комиссия продолжает устанавливать причины катастрофы.
Михаил Бабич также встретился с родными и близкими погибших в авиакатастрофе. Полномочный представитель президента РФ в ПФО выразил им слова глубокого соболезнования и обсудил с ними решение первоочередных вопросов.
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Полпред президента России в ПФО пообещал оказать помощь родственникам погибших в авиакатастрофе пассажиров
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