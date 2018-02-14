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Полпред президента России в ПФО пообещал оказать помощь родственникам погибших в авиакатастрофе пассажиров

В понедельник, 12 февраля, полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич прибыл в Орск.
 
Вместе с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом он провел совещание по вопросу оказания помощи родным и близким погибших в авиационной катастрофе самолета Ан-148.
 
Михаил Бабич рассказал, что правительственная комиссия, сформированная в соответствии с поручением президента РФ, во вторник, 13 февраля, провела заседание рабочей группы в Москве. Там обсудили все вопросы межведомственного взаимодействия: начиная от проведения следственных действий, проведения экспертиз, установления причин произошедшей авиакатастрофы, заканчивая помощью, которую необходимо оказать. Аналогичный штаб развернут в Оренбургской области, в Орске. 34 погибших из 71 – это жители Оренбургской области. Есть жители других регионов страны, два иностранных гражданина.
 
Полномочный представитель президента РФ в ПФО поблагодарил губернатора Оренбургской области Юрия Берга, правительство Оренбургской области и других губернаторов, которые проводят большую работу с семьями погибших в авиакатастрофе. По словам Михаила Бабича, правительственная комиссия продолжает устанавливать причины катастрофы.
 
Михаил Бабич также встретился с родными и близкими погибших в авиакатастрофе. Полномочный представитель президента РФ в ПФО выразил им слова глубокого соболезнования и обсудил с ними решение первоочередных вопросов.
Дата: 13 февраля 2018 , 19:30
176
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: архив "Волга-Ньюс"
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