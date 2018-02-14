Сотрудника РКЦ «Прогресс» осудили за пожар на заводском складе
Суд признал мужчину виновным в халатности и приговорил к году исправительных работ.
Инцидент произошел 18 октября 2016 года в Кировском районе Самары на улице Земеца. Загорелся склад РКЦ «Прогресс». Огонь распространился на площади 800 квадратных метров.
Ущерб от пожара оценили почти в 25 миллионов рублей. Как пояснили тогда в пресс-службе РКЦ «Прогресс», в отдельно стоящем корпусе располагалось шприцевое производство (производство медицинских шприцов). Именно эти медицинские изделия были уничтожены огнем.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, подозреваемым по которому проходил начальник лаборатории противопожарной автоматики РКЦ «Прогресс». Следователи установили, что он не согласовал работы, назначенные на 18 октября, и отключил противопожарные установки. Поэтому пожар в помещении склада обнаружили не сразу.
Помимо исправительных работ в течение года из зарплаты мужчины ежемесячно будут удерживать 5% в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Самарской области.
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