Областному Фонду капремонта предлагают запретить банкротство

Например, в законе предлагается закрепить положения о том, что Фонд капитального ремонта Самарской области не может быть признан банкротом. Учредитель организации в лице правительства региона также не может принимать решение о его ликвидации.

Предлагается уточнить нормы закона о российских кредитных организациях, в которых региональный оператор открывает счета. Такие организации должны соответствовать требованиям, установленным правительством Российской Федерации.

Еще собственникам МКД хотят увеличить с 2 до 3 месяцев срок, в течение которого они должны выбрать способ формирования фонда капитального ремонта – открыть спецсчет или платить взносы региональному оператору.

Депутаты направили законопроект в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, прокуратуру региона и главам муниципальных образований губернии для внесения замечаний и предложений.