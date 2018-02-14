В Самаре на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли новые школы
По состоянию на 10:00 вторника, 13 февраля, временно прекратили свою работу 29 образовательных учреждений. Там заболели 7724 ребенка.
Еще вчера, 12 февраля, было закрыто 24 школы. Еще в 46 школах на карантин отправили только отдельные классы. Всего от посещения уроков освободили 257 классов, в которых болеют 2600 учеников.
8 февраля областное Управление Роспотребнадзора сообщало, что по сравнению с первой неделей февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ в Самаре выросла на 33,6%.
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