Чего хотят мужчины
До Дня защитника Отечества остается меньше двух недель. Должно быть, многие женщины уже нашли подарки для своих любимых мужчин. Для тех же, кто еще не определился, sgpress.ru подготовил выборку подарков, которые представители сильной половины человечества хотят получить на 23 февраля. Опрос проводился среди мужчин самых различных профессий и возрастных категорий.
Компьютерные девайсы
Для удобства автомобилиста
Спортсмену в помощь
Свежие впечатления
Для ухода за собой
Юноша с жиденькими усами, брутальный мачо с заросшим щетиной лицом, пожилой человек с бородой – их всех объединяет необходимость стоять перед зеркалом в ванной и смешно кривляться в попытках сбрить лишнюю растительность. С плохим одноразовым станком это занятие приятным не назовешь. А вот триммер или качественная бритва – задачу сильно упрощают. Бритье для мужчин станет комфортней, быстрее и аккуратнее. В среднем хорошая бритва с набором кассет стоит до 1000 рублей, а триммер - от 2000 до 3000 рублей. Есть наборы в пределах 3000 рублей, в которые входят как бритва, так и триммер. Мужчины за 40 не прочь получить от любимых женщин парфюм.
Компьютерные девайсы
Компьютер сегодня есть почти в каждом доме, поэтому девайсы для него - тоже почти универсальный подарок, независимо от возраста и увлечений мужчины. Обратите внимание или невзначай поинтересуйтесь, всего ли ему хватает. В зависимости от ситуации, мужчине можно подарить новую мышку или клавиатуру, колонки или наушники, микрофон или веб-камеру. В среднем цены на все указанные комплектующие варьируются от 500 до 2000-3000 тысяч рублей.
Для удобства автомобилиста
Эта категория подарков подойдет для мужчин за рулем и опять же универсальна. Вы можете порадовать вашу вторую половинку, сына или отца оригинальной оплеткой на руль, новым видеорегистратором, крепежом для сотового телефона или зарядным устройством в автомобиль. Быть может, кому-то не помешает ручной алкотестер, а кому-то - умный козырек, защищающий от ослепления фарами встречных машин, активного солнца и различных бликов. Вариантов масса, а цены начинаются от 1000 рублей.
Спортсмену в помощь
Эти подарки подходят для мужчин, ведущих спортивный и здоровый образ жизни вне зависимости от возраста. Задумайтесь о том, чем занимается ваш мужчина. Если он любит бегать, то, возможно, ему не помешал бы ручной пульсометр или компрессионная одежда. Если вы выбираете подарок для дедушки или отца, который предпочитает прогулки, то можно подарить ему шагомер или удобную обувь. Лыжник, велосипедист, бодибилдер или боец – для любого спортсмена можно найти полезный подарок в пределах 500-3000 рублей. А если ваш любимый мужчина далек от спорта, то, может быть, такой подарок мотивирует его начать вести активный образ жизни.
Свежие впечатления
Подарок не обязательно должен быть материальным. Мужчине можно подарить эмоции. Например, организовать поездку на каток, в аква-парк, в тир , чтобы пострелять из лука, на автодром, чтобы погонять на картах. Можно посетить квест-комнату, чтобы вместе пережить интересное приключение. Еще вариант: порадовать своего мужчину романтическим ужином в необычной обстановке. В Самаре сегодня есть масса всевозможных центров активного досуга, которые организовывают оригинальные поездки. Опрошенные нами мужчины признались, что хотели бы получить такой приятный сюрприз на 23 февраля и заняться чем-то необычным и непривычным для них.
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