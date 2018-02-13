Чего хотят мужчины





Для ухода за собой





Юноша с жиденькими усами, брутальный мачо с заросшим щетиной лицом, пожилой человек с бородой – их всех объединяет необходимость стоять перед зеркалом в ванной и смешно кривляться в попытках сбрить лишнюю растительность. С плохим одноразовым станком это занятие приятным не назовешь. А вот триммер или качественная бритва – задачу сильно упрощают. Бритье для мужчин станет комфортней, быстрее и аккуратнее. В среднем хорошая бритва с набором кассет стоит до 1000 рублей, а триммер - от 2000 до 3000 рублей. Есть наборы в пределах 3000 рублей, в которые входят как бритва, так и триммер. Мужчины за 40 не прочь получить от любимых женщин парфюм.







































Компьютерные девайсы

Компьютер сегодня есть почти в каждом доме, поэтому девайсы для него - тоже почти универсальный подарок, независимо от возраста и увлечений мужчины. Обратите внимание или невзначай поинтересуйтесь, всего ли ему хватает. В зависимости от ситуации, мужчине можно подарить новую мышку или клавиатуру, колонки или наушники, микрофон или веб-камеру. В среднем цены на все указанные комплектующие варьируются от 500 до 2000-3000 тысяч рублей. Компьютер сегодня есть почти в каждом доме, поэтому девайсы для него - тоже почти универсальный подарок, независимо от возраста и увлечений мужчины. Обратите внимание или невзначай поинтересуйтесь, всего ли ему хватает. В зависимости от ситуации, мужчине можно подарить новую мышку или клавиатуру, колонки или наушники, микрофон или веб-камеру. В среднем цены на все указанные комплектующие варьируются от 500 до 2000-3000 тысяч рублей.











Для удобства автомобилиста

Эта категория подарков подойдет для мужчин за рулем и опять же универсальна. Вы можете порадовать вашу вторую половинку, сына или отца оригинальной оплеткой на руль, новым видеорегистратором, крепежом для сотового телефона или зарядным устройством в автомобиль. Быть может, кому-то не помешает ручной алкотестер, а кому-то - умный козырек, защищающий от ослепления фарами встречных машин, активного солнца и различных бликов. Вариантов масса, а цены начинаются от 1000 рублей. Эта категория подарков подойдет для мужчин за рулем и опять же универсальна. Вы можете порадовать вашу вторую половинку, сына или отца оригинальной оплеткой на руль, новым видеорегистратором, крепежом для сотового телефона или зарядным устройством в автомобиль. Быть может, кому-то не помешает ручной алкотестер, а кому-то - умный козырек, защищающий от ослепления фарами встречных машин, активного солнца и различных бликов. Вариантов масса, а цены начинаются от 1000 рублей.













Спортсмену в помощь

Эти подарки подходят для мужчин, ведущих спортивный и здоровый образ жизни вне зависимости от возраста. Задумайтесь о том, чем занимается ваш мужчина. Если он любит бегать, то, возможно, ему не помешал бы ручной пульсометр или компрессионная одежда. Если вы выбираете подарок для дедушки или отца, который предпочитает прогулки, то можно подарить ему шагомер или удобную обувь. Лыжник, велосипедист, бодибилдер или боец – для любого спортсмена можно найти полезный подарок в пределах 500-3000 рублей. А если ваш любимый мужчина далек от спорта, то, может быть, такой подарок мотивирует его начать вести активный образ жизни. Эти подарки подходят для мужчин, ведущих спортивный и здоровый образ жизни вне зависимости от возраста. Задумайтесь о том, чем занимается ваш мужчина. Если он любит бегать, то, возможно, ему не помешал бы ручной пульсометр или компрессионная одежда. Если вы выбираете подарок для дедушки или отца, который предпочитает прогулки, то можно подарить ему шагомер или удобную обувь. Лыжник, велосипедист, бодибилдер или боец – для любого спортсмена можно найти полезный подарок в пределах 500-3000 рублей. А если ваш любимый мужчина далек от спорта, то, может быть, такой подарок мотивирует его начать вести активный образ жизни.













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