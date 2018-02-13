Тандем Самсоновых: как живется вместе двум самарским поэтам
В теплое время года они могли бы приехать на интервью на велосипеде-тандеме. Алена и Роман Самсоновы вместе уже 20 лет. Носят одинаковые оттенки в одежде, продолжают фразы друг за другом - классика представлений о семейной идиллии. При этом друг к другу и своим отношениям относятся с иронией. Есть подозрение, что в этом и кроется секрет долголетия союза двух творческих личностей.
Роман Самсонов - философ, автор научных статей по теории семантики и философии языка, сценарист, драматург, режиссер. Автор поэтического сборника «Между Самарой и Волгой». Алена Самсонова - сценарист, режиссер-документалист, драматург, редактор. Автор поэтических сборников «Несносная осень» и «Обетованная зима». В настоящее время оба сотрудничают с анимационными студиями «Петербург» (Санкт-Петербург), «Паровоз» (Москва) и телеканалом «СТС», где пишут сценарии для анимационных сериалов «Малышарики», «Деревяшки» и «Три кота».
- Кем бы вы назвали себя в первую очередь? Поэтами? Сценаристами? Режиссерами?
Роман: Назвать себя режиссером можно, если ты дотащил до сцены хоть один спектакль. Или снял фильм. Он есть, ты написан в титрах - готово. С поэтом так не получится. Ты можешь исписать километры бумаги рифмованными строчками, и это не даст тебе права называть себя поэтом. Только когда тебя посторонние, не знакомые тебе люди вдруг где-то так назовут. Два года назад я удостоился этой чести.
Алена: Думаю, могу назвать себя режиссером-документалистом, поскольку 16 лет проработала в документальном кино, и сценаристом, потому что сейчас пишу сценарии для анимационных фильмов. С поэзией все немного иначе…
- Как давно пишете стихи?
Роман: Первые поэтические работы, которые можно назвать удачными, помечены 1987 годом. Некоторые я до сих пор читаю на публике.
Алена: У меня все скромнее в этом плане - были «вспышки» в детстве, в институтские времена. А с 2013 года все «включилось» по новой...
Роман: Конечно, быть 20 лет с человеком, который все время пишет…
- Поэту с поэтом сложнее общаться или легче?
Алена: Среди поэтов много самых разных людей, различающихся по характеру, способу восприятия мира, так что все индивидуально.
Роман: Общение поэта с поэтом в принципе невозможно. Нормальный человек «включает поэта» либо наедине с собой, когда что-то пишет, либо когда выходит на сцену и читает. Человек, который сошел со сцены и вовремя «поэта» не «выключил», как минимум неприятен, а иногда это уже «клиника».
- Насколько сложно было бы вам жить с человеком нетворческой профессии? Инженером, строителем?
Роман: Алена по образованию архитектор. Два моих первых образования технические. Фактически живет строитель со слесарем. А потом уже поэт с поэтом, режиссер с режиссером. Это, кстати, самое мрачное сочетание.
Алена: Режиссер в кино или в театре - человек главный, и двоим «командирам» ужиться было бы сложно.
Роман: Когда творчество становится больше чем хобби - сферой ответственности, дом превращается в место, где тебя должны раздеть, умыть, накормить, спать уложить, утром одеть и не забыть перед уходом вынуть зубную щетку изо рта. У нас был момент, когда мы вместе работали над одним проектом. Это было страшно: мы едва могли поспать три-четыре часа в сутки. К концу мы уже просто орали друг на друга. Это полная погруженность в процесс. А кто будет уборку делать? Еду готовить? Творческого человека кто-то должен в быту поддерживать.
Алена: Сейчас открою для Ромы большой секрет - мне всегда приходилось сочетать творчество с бытом. Думаю, это нормальное состояние для многих творческих женщин.
- А как же вы тогда справляетесь? По всей квартире разбросаны рукописи?
Алена: Рукописи не разбросаны потому, что они все в компьютере. И на бытовые дела переключаться не то что можно, а даже нужно. Когда я пишу сценарий, иногда необходимо на время «отпустить» мысль - и вот тут мытье посуды хорошо помогает. В конце концов, если что-то вдруг придумывается, можно бросить мытье на полдороге, записать идею, чтобы не убежала, а потом все домыть.
Роман: У нас в квартире выделено два уголка. В одном сложен весь мой хлам - вещи, которые не нашли себе места в квартире, в другом - Аленин. В этом творческом бардаке, если другой человек что-то тронет, потом уже ничего не найдешь.
- Не возникает ли ревности к музам, вдохновляющим другого на стихи?
Алена: То, что в стихах звучит как воспоминание о личном романтическом событии, может произрастать из случайной мелочи - типа фразы, услышанной на улице. Хотя бывает и наоборот. «Когда б вы знали, из какого сора…». Копаться в текстах другого, чтобы извлекать оттуда поводы для ревности, - это надо быть больным на голову человеком.
Когда меня спрашивают, посвящал ли Роман мне стихи, мы всегда вспоминаем это: «Принесу жене вина. Пусть, как я, порадуется жизни». Вот оно точно посвящено мне. Про остальные сказать не могу.
Роман: Это из серии «включил поэта - выключил поэта». Автор может описывать кровавые убийства и пугающие случаи, а с виду интеллигентный человек в очочках. Любой литератор страшно рискует, когда внутренние фантазии переливает в слова и выносит на люди. Читатели могут принять тебя за твоего героя и не понять. Если внутри дома кто-то не может разделять персонажа и автора - семья развалится.
Алена: У Довлатова было сказано, что жена творческого человека должна искренне им восхищаться, кормить и не мешать.
Роман: … при этом иметь глуповатый и радостный вид.
Алена: Этого мог бы и не добавлять…
- Вы когда-нибудь писали вместе?
Алена: Вместе мы придумываем идею, а когда она утверждена, сценарий расписывает уже кто-то один. Можно посоветоваться, но каждый работает сам.
Роман: Мы вместе 20 лет, профессионально творчеством занимаемся лет десять. Успешное соавторство у нас началось меньше года назад. 19 лет притирания друг к другу, чтобы малюсенький текст создать вдвоем.
- Воспринимаете поэтические удачи партнера как свои победы?
Роман: Если я в Аленкиных стихах вижу что-то конкретно ее, узнаваемое, это скучно. А вот если что-то взявшееся непонятно откуда - это вау! Я этому радуюсь сильно и искренне. Чем дальше творчество отходит от конкретной жизни, тем лучше.
Алена: Удачные вещи, конечно, радуют. Здесь не может быть никакой ревности. Я спокойно знаю, что Роман пишет лучше и глубже во всем этом находится - благодаря и опыту, и философскому образованию. Мне не подвластны такие сознательные эксперименты со словом, которые удаются ему, но я очень легко отношусь к собственным стихам.
Роман: Вот, скажем, я умею водить велосипед, Аленка - нет. В итоге мы купили велосипед-тандем и катаемся на нем по городу. За рулем сижу я. Тандем очень хорошо проверяет, могут два человека держать равновесие и синхронно вращать педали или нет.
Алена: Мы давали его прокатиться знакомым парам: кто-то сел и сразу поехал, а кто-то вообще не смог. Мне кажется, это отражение отношений: чувствуешь партнера или нет.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
13 февраля 2018
6
13 февраля 2018
93
13 февраля 2018
146
13 февраля 2018
92
13 февраля 2018
137
13 февраля 2018
181
13 февраля 2018
118
13 февраля 2018
140
13 февраля 2018
351
13 февраля 2018 , 12:23
4
По состоянию на 10:00 вторника, 13 февраля, временно прекратили свою работу 29 образовательных...
13 февраля 2018 , 11:41
93
Работы по благоустройству территории у стадиона вышли на финишную стадию.
13 февраля 2018 , 11:07
146
Главным местом праздника, как всегда, станет площадь Куйбышева. Сейчас здесь полным ходом...
13 февраля 2018 , 10:34
92
Sgpress.ru подготовил выборку подарков, которые представители сильной половины человечества...
13 февраля 2018 , 10:14
137
В минувшую субботу, 10 февраля, самарцы активно подключились к участию в XXXVI Всероссийской...
13 февраля 2018 , 10:06
181
В воскресенье, 18 февраля, в парке состоится праздничная программа.
13 февраля 2018 , 10:00
118
В теплое время года они могли бы приехать на интервью на велосипеде-тандеме. Алена и Роман...
13 февраля 2018 , 09:30
140
Большинство работодателей, набирая сотрудников, отдают предпочтение соискателям со стажем, все...
13 февраля 2018 , 09:22
351
В понедельник, 12 февраля, состоялось заседание регионального правительства под...
13 февраля 2018 , 09:00
223
23 и 24 февраля в Самаре пройдет традиционный Зимний Грушинский фестиваль (6+).
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
27 января 2018
2656
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 февраля 2018
2428
Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
24 января 2018
2206
2
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
9 февраля 2018
2148
Авария произошла вечером в пятницу, 9 февраля.
19 января 2018
2123
7 февраля 2018
600
С ее помощью можно отправить валентинку.
5 февраля 2018
596
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
15 января 2018
532
Спортивную форму получат 400 лучших спортсменов губернии. Часть экипировки уже выдана.
16 января 2018
989
Встреча представителей правительства Самарской области с общественниками состоится в четверг, 18...
14 января 2018
814
В начале 2018 года - две знаменательных даты.