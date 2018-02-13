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Тандем Самсоновых: как живется вместе двум самарским поэтам

В теплое время года они могли бы приехать на интервью на велосипеде-тандеме. Алена и Роман Самсоновы вместе уже 20 лет. Носят одинаковые оттенки в одежде, продолжают фразы друг за другом - классика представлений о семейной идиллии. При этом друг к другу и своим отношениям относятся с иронией. Есть подозрение, что в этом и кроется секрет долголетия союза двух творческих личностей.
 
Роман Самсонов - философ, автор научных статей по теории семантики и философии языка, сценарист, драматург, режиссер. Автор поэтического сборника «Между Самарой и Волгой». Алена Самсонова - сценарист, режиссер-документалист, драматург, редактор. Автор поэтических сборников «Несносная осень» и «Обетованная зима». В настоящее время оба сотрудничают с анимационными студиями «Петербург» (Санкт-Петербург), «Паровоз» (Москва) и телеканалом «СТС», где пишут сценарии для анимационных сериалов «Малышарики», «Деревяшки» и «Три кота».
 
- Кем бы вы назвали себя в первую очередь? Поэтами? Сценаристами? Режиссерами? 
 
Роман: Назвать себя режиссером можно, если ты дотащил до сцены хоть один спектакль. Или снял фильм. Он есть, ты написан в титрах - готово. С поэтом так не получится. Ты можешь исписать километры бумаги рифмованными строчками, и это не даст тебе права называть себя поэтом. Только когда тебя посторонние, не знакомые тебе люди вдруг где-то так назовут. Два года назад я удостоился этой чести. 

Алена: Думаю, могу назвать себя режиссером-документалистом, поскольку 16 лет проработала в документальном кино, и сценаристом, потому что сейчас пишу сценарии для анимационных фильмов. С поэзией все немного иначе…
 
- Как давно пишете стихи? 
 
Роман: Первые поэтические работы, которые можно назвать удачными, помечены 1987 годом. Некоторые я до сих пор читаю на публике. 

Алена: У меня все скромнее в этом плане - были «вспышки» в детстве, в институтские времена. А с 2013 года все «включилось» по новой... 

Роман: Конечно, быть 20 лет с человеком, который все время пишет… 
 
- Поэту с поэтом сложнее общаться или легче? 
 
Алена: Среди поэтов много самых разных людей, различающихся по характеру, способу восприятия мира, так что все индивидуально. 

Роман: Общение поэта с поэтом в принципе невозможно. Нормальный человек «включает поэта» либо наедине с собой, когда что-то пишет, либо когда выходит на сцену и читает. Человек, который сошел со сцены и вовремя «поэта» не «выключил», как минимум неприятен, а иногда это уже «клиника». 
 
- Насколько сложно было бы вам жить с человеком нетворческой профессии? Инженером, строителем? 
 
Роман: Алена по образованию архитектор. Два моих первых образования технические. Фактически живет строитель со слесарем. А потом уже поэт с поэтом, режиссер с режиссером. Это, кстати, самое мрачное сочетание. 
 
Алена: Режиссер в кино или в театре - человек главный, и двоим «командирам» ужиться было бы сложно. 
 
Роман: Когда творчество становится больше чем хобби - сферой ответственности, дом превращается в место, где тебя должны раздеть, умыть, накормить, спать уложить, утром одеть и не забыть перед уходом вынуть зубную щетку изо рта. У нас был момент, когда мы вместе работали над одним проектом. Это было страшно: мы едва могли поспать три-четыре часа в сутки. К концу мы уже просто орали друг на друга. Это полная погруженность в процесс. А кто будет уборку делать? Еду готовить? Творческого человека кто-то должен в быту поддерживать. 
 
Алена: Сейчас открою для Ромы большой секрет - мне всегда приходилось сочетать творчество с бытом. Думаю, это нормальное состояние для многих творческих женщин. 
 
- А как же вы тогда справляетесь? По всей квартире разбросаны рукописи?
 
Алена: Рукописи не разбросаны потому, что они все в компьютере. И на бытовые дела переключаться не то что можно, а даже нужно. Когда я пишу сценарий, иногда необходимо на время «отпустить» мысль - и вот тут мытье посуды хорошо помогает. В конце концов, если что-то вдруг придумывается, можно бросить мытье на полдороге, записать идею, чтобы не убежала, а потом все домыть. 
 
Роман: У нас в квартире выделено два уголка. В одном сложен весь мой хлам - вещи, которые не нашли себе места в квартире, в другом - Аленин. В этом творческом бардаке, если другой человек что-то тронет, потом уже ничего не найдешь. 
 
- Не возникает ли ревности к музам, вдохновляющим другого на стихи? 
 
Алена: То, что в стихах звучит как воспоминание о личном романтическом событии, может произрастать из случайной мелочи - типа фразы, услышанной на улице. Хотя бывает и наоборот. «Когда б вы знали, из какого сора…». Копаться в текстах другого, чтобы извлекать оттуда поводы для ревности, - это надо быть больным на голову человеком. 
 
Когда меня спрашивают, посвящал ли Роман мне стихи, мы всегда вспоминаем это: «Принесу жене вина. Пусть, как я, порадуется жизни». Вот оно точно посвящено мне. Про остальные сказать не могу. 
 
Роман: Это из серии «включил поэта - выключил поэта». Автор может описывать кровавые убийства и пугающие случаи, а с виду интеллигентный человек в очочках. Любой литератор страшно рискует, когда внутренние фантазии переливает в слова и выносит на люди. Читатели могут принять тебя за твоего героя и не понять. Если внутри дома кто-то не может разделять персонажа и автора - семья развалится. 
 
Алена: У Довлатова было сказано, что жена творческого человека должна искренне им восхищаться, кормить и не мешать. 
 
Роман: … при этом иметь глуповатый и радостный вид. 
 
Алена: Этого мог бы и не добавлять… 
 
- Вы когда-нибудь писали вместе? 
 
Алена: Вместе мы придумываем идею, а когда она утверждена, сценарий расписывает уже кто-то один. Можно посоветоваться, но каждый работает сам. 
 
Роман: Мы вместе 20 лет, профессионально творчеством занимаемся лет десять. Успешное соавторство у нас началось меньше года назад. 19 лет притирания друг к другу, чтобы малюсенький текст создать вдвоем. 
 
- Воспринимаете поэтические удачи партнера как свои победы? 
 
Роман: Если я в Аленкиных стихах вижу что-то конкретно ее, узнаваемое, это скучно. А вот если что-то взявшееся непонятно откуда - это вау! Я этому радуюсь сильно и искренне. Чем дальше творчество отходит от конкретной жизни, тем лучше. 
 
Алена: Удачные вещи, конечно, радуют. Здесь не может быть никакой ревности. Я спокойно знаю, что Роман пишет лучше и глубже во всем этом находится - благодаря и опыту, и философскому образованию. Мне не подвластны такие сознательные эксперименты со словом, которые удаются ему, но я очень легко отношусь к собственным стихам. 
 
Роман: Вот, скажем, я умею водить велосипед, Аленка - нет. В итоге мы купили велосипед-тандем и катаемся на нем по городу. За рулем сижу я. Тандем очень хорошо проверяет, могут два человека держать равновесие и синхронно вращать педали или нет. 
 
Алена: Мы давали его прокатиться знакомым парам: кто-то сел и сразу поехал, а кто-то вообще не смог. Мне кажется, это отражение отношений: чувствуешь партнера или нет.
 
Дата: 13 февраля 2018 , 10:00
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Автор текста: Маргарита Петрова
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