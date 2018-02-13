Как устроиться на работу без опыта
Большинство работодателей, набирая сотрудников, отдают предпочтение соискателям со стажем, все знающим и умеющим. Но есть в Самаре ряд компаний, готовых взять на работу людей без опыта и обучить всему непосредственно на месте. Спектр предлагаемых вакансий весьма широк.
В индустрии развлечений
Индустрия развлечений сегодня процветает. Сотрудников для нее требуется много, причем молодых, творческих и инициативных. Например, открыта вакансия актера в квест. Человеку, который возьмется за эту работу, предстоит участвовать в играх согласно сценарию и, конечно, досконально знать все особенности «бродилки». Никакого опыта или образования не требуется, главное, быть активным, креативным, ответственным и, само собой, коммуникабельным. Всему, что нужно, обещают научить. Работа предполагается по гибкому графику, занимать она будет от двух до десяти часов в день. Возможен карьерный рост - до администратора или помощника руководителя. Телефон 8 (927) 701-61-25.
В парк чудес «Галилео» требуется консультант-сталкер для проведения групповых экскурсий. В списке требований к соискателю помимо коммуникабельности и ответственности значатся адекватное чувство юмора и умение работать в нестандартных ситуациях. Занятость предполагается полная, но возможность совмещения с учебой допускается - неплохой вариант для студентов. Телефон 205-15-85.
Еще одна вакансия - инструктор в аквапарк. В его обязанности входят работа с посетителями и обеспечение их безопасности, а также оказание первой помощи в случае необходимости. Требования к соискателю: умение плавать, хорошая спортивная форма и стопроцентное зрение. К работе инструктор будет допущен только после того, как пройдет внутреннее обучение и сдаст аттестацию. Компания предлагает сменный график, с официальным трудоустройством. Телефоны: 277-85-26, 8 (927) 904-80-48.
Где вы, трудовые резервы?
В последние годы наблюдается огромный дефицит людей, умеющих работать руками. Поэтому многие предприятия не только ждут выпускников технических колледжей, но и готовят кадры самостоятельно. Например, ОАО «Самарский подшипниковый завод» приглашает на обучение с последующим трудоустройством по профессиям: шлифовщик, наладчик шлифовального оборудования, кузнец-штамповшик, раскатчик, контролер кузнечно-прессовых работ. Требования к желающим минимальные - ответственность, дисциплинированность, желание работать на крупном промышленном предприятии, отсутствие противопоказаний к физическому труду.
На приобретение новой профессии уходит от одного до четырех месяцев. На протяжении этого времени выплачивается стипендия от 7 800 до 14 040 рублей. После обучения начинающему специалисту присваивают разряд и официально оформляют на работу. Новый сотрудник при этом вправе рассчитывать на соцпакет, оплачиваемый отпуск, больничный. Зарплата складывается из оклада, премий и стимулирующих выплат. Телефон 995-35-87.
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