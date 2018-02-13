Самарским ветеранам труда сохранят выплаты и после индексации пенсий
В понедельник, 12 февраля, состоялось заседание регионального правительства под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова. На утверждение был вынесен важный вопрос, касающийся предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. В частности, увеличен критерий нуждаемости по получению выплаты для неработающих ветеранов, тружеников тыла, репрессированных граждан.
С докладом по теме выступила врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова. На сегодня ежемесячные денежные выплаты предоставляются тем неработающим ветеранам труда, размер пенсии которых не превышает 19,5 тысячи рублей.
Однако с 1 января 2018 года на федеральном уровне проведена индексация пенсий на 3,7%. После этого 10200 неработающих ветеранов труда и тыловиков Самарской области потеряли право на получение ЕДВ, так как их пенсия составила более 20 тысяч и превысила порог нуждаемости. Новый законопроект предлагает увеличить критерий нуждаемости также на 3,7%. Он возрастет до 20221 рубля 50 копеек. Это позволит неработающим ветеранам сохранить право на получение ЕДВ.
- Мы с вами должны реагировать на вызовы текущего дня, - подчеркнул глава региона. - Больше десяти тысяч человек могут лишиться этих мер социальной поддержки. Понятно, что мы допустить такого не можем. На федеральном уровне были приняты решения, и мы корректируем работу на уровне региона. Рассчитываю, что депутаты нас поддержат.
Решение о внесении на рассмотрение губернской думы проекта соответствующего закона было принято единогласно.
- Убежден, это решение будет воспринято как справедливое, - отметил глава региона.
Вторым вопросом повестки стало утверждение методики определения рыночной стоимости одного квадратного метра жилья для муниципалитетов области. Доклад по этой теме представила заместитель министра строительства региона Галина Кудинова.
Показатель рыночной стоимости одного метра жилья используется при реализации ряда социальных программ - при обеспечении жильем молодых семей, детей-сирот, ветеранов, людей, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья. До настоящего времени стоимость метра была единой для всей области. По данным министерства строительства, она составляла 34283 рубля.
Однако единая стоимость метра для всей территории области создает объективный дисбаланс. Например, в крупнейших городах региона - Самаре и Тольятти - приобрести жилье по такой цене непросто. Тогда как по ряду муниципальных районов жилье продается значительно дешевле этого среднего показателя.
Теперь это значение предложено сделать дифференцированным по разным территориям - в зависимости от реальной рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в различных городах и районах области.
Цена рассчитывалась на основании анализа данных за четвертый квартал 2017 года как на вторичном, так и на первичном рынке жилья. Теперь она колеблется от 26,7 тысячи за метр в Кошкинском районе до 39,97 тысячи рублей в Тольятти и 47,1 тысячи рублей в Самаре. Врио первого заместителя председателя правительства региона Виктор Кудряшов подчеркнул, что эти цифры необходимо рассматривать как предельные.
Дмитрий Азаров отметил: сделан первый шаг по дифференциации. Однако это не означает окончание работы по расчету показателей. Например, в Самаре девять муниципальных районов, и разброс цен на жилье достаточно серьезный. К примеру, нельзя сравнить Самарский и Красноглинский районы. Глава региона поручил провести дополнительный анализ по каждому из внутригородских районов, а также учесть в работе показатели стоимости жилья в регионе за последние два-три года.
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