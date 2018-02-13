В Самаре после издевательств отчима ребенок попал в больницу

По информации ГУ МВД РФ по Самарской области, мужчина проживал в доме на Севастопольской с женщиной и ее 7-летним сыном. Однажды, когда сожительницы не было дома, мужчине не понравилось поведение ребенка. Недовольный отчим избил его. Мальчика госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по факту истязаний над ребенком. По данным полиции, семья на учете в психоневрологическом диспансере не состояла. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за побои, высказывание угроз убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.