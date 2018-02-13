Из аэропорта Курумоч в Самару начали ходить автобусы

Автобусная станция открылась в аэропорту в понедельник, 12 февраля.

На станции расположены две зоны: внутренняя – с кассами, зоной ожидания, туалетами, ресторанами, камерами хранения, медпунктом, магазинами, аптекой и банкоматами и внешняя – огороженная зона, куда исключен доступ посторонних. Здесь располагаются перрон и еще одна зона ожидания.

Маршрутная сеть связала аэропорт Курумоч с Самарой, а также с другими городами: Ульяновском, Саратовом, Пензой, Оренбургом, Альметьевском и Уральском (Казахстан). Стоимость проезда по маршрутам варьируется от 600 до 1000 рублей, сообщает оператор автостанции Туту.ру.