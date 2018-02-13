Стала известна программа Зимнего Грушинского фестиваля
23 и 24 февраля в Самаре пройдет традиционный Зимний Грушинский фестиваль (6+). Концерты пройдут в филармонии (ул. Фрунзе, 141), начало в 16:00 и 19:00.
16:00 Александр Городницкий.
19:00 Гала-концерт «Юбилейный гала-концерт «Сверим наши песни».
16:00 Роман Ланкин; Юлия Зиганшина.
19:00 Заключительный концерт.
Александр Городницкий, Галина Хомчик, Роман Ланкин, Леонид Сергеев, Грушинское трио, Юлия Зиганшина, Павел Пиковский, Алексей Зыков, Ромарио, Анатолий Киреев, Ирина и Андрей Колесниковы, Дмитрий Бикчентаев, Юрий Карпов, Алексей Аполинаров, Константин Зарубин и др.
23 февраля:
16:00 Александр Городницкий.
19:00 Гала-концерт «Юбилейный гала-концерт «Сверим наши песни».
24 февраля:
16:00 Роман Ланкин; Юлия Зиганшина.
19:00 Заключительный концерт.
Гости фестиваля:
Александр Городницкий, Галина Хомчик, Роман Ланкин, Леонид Сергеев, Грушинское трио, Юлия Зиганшина, Павел Пиковский, Алексей Зыков, Ромарио, Анатолий Киреев, Ирина и Андрей Колесниковы, Дмитрий Бикчентаев, Юрий Карпов, Алексей Аполинаров, Константин Зарубин и др.
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23 и 24 февраля в Самаре пройдет традиционный Зимний Грушинский фестиваль (6+).
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