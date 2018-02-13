В Самаре из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыли 24 школы

По данным департамента образования Самары, на 12:00 понедельника, 12 февраля, в Самаре на карантин полностью закрыли 24 школы, в которых обучаются 19199 детей. В них заболели более 30 процентов учеников.

Еще в 51-й школе на карантин отправили только отдельные классы. Всего от посещения уроков освободили 247 классов, в которых болеют 2526 учеников.

8 февраля областное Управление Роспотребнадзора сообщало, что по сравнению с первой неделей февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ в Самаре выросла на 33,6%.