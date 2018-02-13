Самарский пляж для инвалидов оценили на федеральном уровне

Минюст РФ сообщает, что проект «Доступный пляж» выиграл в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ».

Пляж в районе Некрасовского спуска открыли летом 2016 года. Там полностью заменили доски настила, спуск к воде приобрел форму зигзага для более плавного движения на колясках, в непосредственной близости от воды организовали небольшую площадку с поручнями, а в раздевалках установили кушетки.

Гостей пляжа встречают волонтеры. Всем отдыхающим выдают специализированные шезлонги и матрасы для отдыха, а также матрасы для купания. На воде территория пляжа ограничена линией буйков, установленных на глубине, не превышающей 1,2 метра.

Летом 2018 года такой пляж откроют и на четвертой очереди набережной в районе Ладьи.