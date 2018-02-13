В конкурсе «Лидеры России» победили три управленца из Самарской области
Финал состоялся в воскресенье, 11 февраля.
От Самарской области в финал вышли шесть представителей: врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко, руководитель Самарского дома молодежи Сергей Бурцев и представители регионального бизнеса Артем Богодяж, Илья Пылаев, Анна Сирота, Андрей Фролов. Александр Кобенко, Илья Пылаев и Андрей Фролов в итоге стали победителями конкурса «Лидеры России»
Все 300 участников финала в соответствии с решением президента России Владимира Путина получили гранты на обучение в размере 1 миллиона рублей. Они могут выбрать любое российское учебное заведение, имеющее образовательную лицензию. Кроме того, финалисты конкурса могут потратить грант на обучение коллег по работе или тех участников, кто не прошел из полуфинала в финал.
Победители будут в течение года сотрудничать с наставниками конкурса из числа представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей общественных объединений. До 22 февраля каждый из 68 наставников конкурса выберет от одного до трех подопечных, чтобы поддерживать их в развитии лидерского потенциала. Пары будут сформированы с учетом взаимного интереса лидеров и наставников.
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