В Самаре столкнулись 11 автомобилей

По информации ГУ МВД РФ по Самарской области, на пересечении Московского шоссе и улицы 22 Партсъезда девушка за рулем Ауди на справилась с управлением. Иномарка врезалась в несколько автомобилей на дороге, которые врезались в другие машины. В итоге 11 автомобилей получили несильные повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал, но из-за авариии на Московском шоссе образовалась пробка.