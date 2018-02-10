На «Самаре Арене» монтируют HD-экраны

Размеры экранов - 18 на 9,6 метра, а общая площадь 172 квадратных местра. Их устанавливают на высоте 44 метра от поля. Экраны в своей верхней точке подвешены к несущим конструкциям кровли стадиона. Мониторы расположены за воротами в противоположных друг от друга точках над южной и северной трибунами стадиона. Они полностью соответствуют требованиям FIFA, а по некоторых параметрам даже превосходят их.

Разрешение каждого экрана составляет 576 х 1080 пикселей, что соответствует формату HD. Угол обзора в 120 градусов по горизонтали и 120 градусов по вертикали позволяет видеть изображение без потери качества картинки под острым углом к экрану - от 30 градусов и более.

Частота регенерации изображения составляет 1920 Гц, поэтому мерцать экраны не будут. Их яркость позволит просматривать изображение даже в самую яркую солнечную погоду.

Во время жары будут автоматически включаться встроенные вентиляторы, что исключает перегрев и выход из строя модулей экрана. В тоже время такие мониторы способны выдерживать даже сильные морозы.