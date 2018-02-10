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Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)

Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya». В итоге название сменили не менее нелепым «Тоня против всех». Я же буду называть картину «Я, Тоня» или просто «Тоня». Перед нами очередной фильм на спортивную тематику в этом году. Нам уже успели показать баскетбольную драму «Движение вверх» и мюзикл про цирк «Величайший шоумен». Последняя картина, конечно, не совсем о спорте, но все-таки цирк с его силачами, гимнастами и акробатами - тематика тоже околоспортивная. А на следующей неделе в прокат выходит отечественный «Лед». Складывается впечатление, что спортивными фильмами в начале года нас радуют в преддверие февральской Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. США успели выпустить фильм про фигурное катание первыми, так что после выхода «Льда» будет с чем сравнивать.
 
«Тоня» рассказывает нам историю Тони Хардинг — одной из самых известных и скандальных фигуристок 90-х. На ее счету было немало побед и самых престижных наград. В 1991 году она выиграла чемпионат США и заняла второе место на чемпионате мира. Тоня стала второй женщиной в истории и первой американкой, выполнившей тройной аксель на соревнованиях – один из самых сложных прыжков в фигурном катании. Несмотря на явный класс на льду, судьи ее заслуги игнорировали и в большей степени ее запомнили с негативной стороны. Дело в том, что на чемпионате США по фигурному катанию 1994 года бывший муж Тони Джефф Гиллоули и его приятель Шон Экардт подговорили некоего Шейна Стэнта сломать правую ногу ее ближайшей конкурентке – Нэнси Керриган. Он лишь ушиб ногу Нэнси, но эта травма вынудила ее отказаться от участия в национальном первенстве. О дальнейшей судьбе Тони я рассказывать не буду, вы можете узнать это сами, посмотрев фильм.

 
































Картина снята в жанре спортивной драмы и черной комедии с применением приема мокьюментари. То есть актеры, играющие персонажей фильма, имитируют документальную съемку. Большая часть картины – это художественное игровое кино, но в нем присутствуют вкрапления псевдо-документальных интервью. Этот художественный прием позволяет создавать забавные ситуации для зрителей. Вот Тоня в исполнении Марго Робби сидит и рассказывает журналистам, как ее бил муж, и мы видим эти неприятные кадры. Затем уже Джефф говорит, что никогда не бил Тоню и это она лупила его – нам показывают, как девушка щедро осыпала тумаками своего несчастного мужа. Во что верить – решайте сами. В какой-то момент авторы картины позволяют себе даже отсылку к комиксовой героине Харли Квинн, которую Марго Робби играла в недавнем «Отряде самоубийц». Напомню, Марго в роли Харли ловко орудовала безбольной битой с безумной улыбкой на лице. Внимательный зритель обнаружит отсылку к этому персонажу в «Тоне».

 






























Раз уж речь зашла о насилии, то тут фильм раскрывается как черная комедия. Смешно не от шуток, а от того, за какими же дегенератами мы наблюдаем на экране. Для Тони, ее семьи и ближайшего окружения было в порядке вещей разбивать друг другу носы, ставить синяки и ссадины, кидаться ножами и устраивать перестрелки из огнестрельного оружия. В одну секунду Тоня могла убегать от разъяренного мужа, который стрелял в нее из пистолета, а в следующую они уже целовались и ехали в больницу за медицинской помощью. Наблюдать за этим было дико и смешно, особенно осознавая, что фильм довольно точно воспроизводит реальные события. Но в этом вся Тоня – девушка без образования и светских манер, хамоватая простушка, которая не прочь выпить и поесть фастфуд. При этом ее главной страстью с 4 лет было фигурное катание, и она отдавалась ему без остатка.

 






























Драма Тони заключается в том, что ее образ и стиль жизни противоречили пуританскому укладу, который царил в фигурном катании 80-х и 90-х. Наряженные в принцесс фигуристки показывали изящные номера под классическую музыку, а в интервью демонстрировали светские манеры и деликатность. А Тоня – это огонь и страсть на льду. Она каталась под рок-н-ролл, одевалась в одежду, которую шила сама из тушек подстреленных на охоте кроликов, так как не могла позволить себе дорогих платьев. Она могла дерзить и хамить недовольными ею судьям и зрителям. Она не слушала никого, но каталась так, что захватывало дух. Я не поклонник фигурного катания, но хочу отметить то, как здорово были поставлены номера в фильме и как сработал оператор. Тоня не понимала, почему оценивают не ее мастерство, а судят ее, как говорится, по одежке. А еще у нее были очень сложные отношения с деспотичной матерью, которая хотела сделать из дочери профи, но слишком жесткими методами.

 


Собственно, на примере «Тони» как раз очень заметны ранее упомянутые мною недостатки «Движения вверх». Я критиковал этот фильм за слабую драматургию и плохо прописанных персонажей, которым не хотелось сопереживать. За Тоней ты наблюдаешь с ее детских лет. Ты понимаешь, почему и благодаря кому она стала такой, какой была. Даже зная ее историю, девушке искренне сопереживаешь. Этому в немалой степени способствует и великолепная игра Марго Робби. Я прохладно относился к этой актрисе, но в «Тоне» она показала класс. А еще поразила Эллисон Дженни, сыгравшая мать Тони. Первые полчаса картины Тоня Хардинг была ребенком и фильм тянула на себе Эллисон, которая справилась с этой задачей просто замечательно. Затем Тоня подросла, и героиня Дженни несколько отошла на второй план, но тут уже блистала Марго.

 






























Во время титров показывают кадры уже настоящих интервью, и удивительно, насколько же удачно подобрали актеров – они очень похожи на реальные прототипы. 
 
«Тоню» я могу порекомендовать не только любителям фигурного катания и спорта. Это просто крепкая драма и местами смешная черная комедия с отличными актерскими работами и режиссерскими находками. Эллисон Дженни уже получила "Золотой глобус" как лучшая актриса второго плана за роль в этой картине, теперь ее номинируют на "Оскар". Марго Робби тоже претендует на золотую статуэтку за лучшую женскую роль.
 
Приятного просмотра!
 
Другие киноизмышлизмы:
 
 
 
Дата: 9 февраля 2018 , 15:46
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: kinopoisk.ru
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