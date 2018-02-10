Стали известны даты зимнего фестиваля «Пластилиновый дождь»

Что будет на Зимнем фестивале:

выступление артистов из Самары и других городов России,

танцевальные театры и артисты оригинального жанра;

на музыкальной площадке выступят музыканты нашего города;

для самых юных зрителей откроет свои двери детская площадка;

ресторанная аллея предложит вкусную еду, а базарная аллея - изделия ручной работы.

Также зрителей ждут инсталляции, фотозоны, мастер-классы, выставки и многое другое.

Организатором фестиваля является Независимый театр «Пластилиновый дождь».

Вход свободный.