Стадион «Самара Арена» планируют достроить к 30 марта

Леонид Ставицкий осмотрел строительную площадку, особо тщательно - металлоконструкции и опорные конструкции стадиона, а также проверил ход и график работ.

- Нужно закончить комплексную проверку, провести автономные и комплексные испытания систем жизнеобеспечения. Особое внимание необходимо сосредоточить на подготовке исполнительной документации, приемке работ, - сказал Леонид Ставицкий.

Замминистра напомнил о том, что эксперты Московского государственного строительного университета признали готовыми несущие конструкции стадиона. Одновременно университет ведет комплексный геотехнический мониторинг, контролирует осадки, колебание уровня грунтовых вод. Данные исследования необходимо будет проводить и в течение двух лет после сдачи стадиона.

На стадионе уже закончили монтаж козырьков, продолжается монтаж зрительских кресел - из 45000 установлено более 15000 штук. Рабочие укладывают второй слой кровли.