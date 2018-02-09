Приставы с гаджетами искали должников на парковке у вокзала
За день они проверили около 400 автомобилей и нашли несколько неплательщиков.
Водители без долгов спокойно реагировали на проверяющих. Зато другие, у которых долги, похоже, были, при нашем приближении тут же уезжали со стоянки. Проверку номеров затрудняли грязь и наледь, которые закрывали номера некоторых автомобилей.
Зарядки одного телефона с учетом постоянно работающего приложения хватило на проверку около 200 автомобилей, и приставы были вынуждены продолжить работу с другого устройства. За время рейда удалось найти нескольких должников. В среднем за каждым из них числился долг от 2 до 6 тысяч рублей. По словам приставов, обычно такие суммы - неоплаченные штрафы ГИБДД.
А вот у здания Российских железных дорог приставам удалось обнаружить должника прямо в машине. Это был водитель одного из служебных автомобилей РЖД, задолжавший по предписаниям ГИБДД 2 тысячи рублей. Но оказалось, что он уже оплатил штрафы неделю назад, просто эта информация еще не поступила в «Банк данных исполнительных производств». Водитель показал приставам чеки об оплате штрафов, и они отправились дальше, пожелав ему хорошего дня.
Приставы продолжат работу по поиску должников на общедоступных стоянках. В планах - рейд на парковке у ТЦ «Космопорт».
В прошлом году самарские приставы начали использовать электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» и запустили мобильный розыск должников. Специальное мобильное приложение позволяет в режиме онлайн получать информацию о долгах человека по номеру его автомобиля. Корреспондент sgpress.ru отправился в рейд на парковку у железнодорожного вокзала и узнал, как неплательщиков ловят с помощью гаджетов.
Ежедневно здесь паркуются около 400 автомобилей. Проверка каждого из них занимает несколько секунд. Пристав сканирует номер машины с помощью телефона или планшета, и сервис сразу выдает ему информацию о том, числится ли за ее владельцем долг. Если ответ положительный, а водителя на месте нет, приставы оставляют под дворником на лобовом стекле письменное уведомление. Если же владелец машины на месте и сумма долга внушительна, то приставы могут применить меры взыскания вплоть до ареста автомобиля. Но такого прецедента во время мобильного розыска еще не было.
Водители без долгов спокойно реагировали на проверяющих. Зато другие, у которых долги, похоже, были, при нашем приближении тут же уезжали со стоянки. Проверку номеров затрудняли грязь и наледь, которые закрывали номера некоторых автомобилей.
Зарядки одного телефона с учетом постоянно работающего приложения хватило на проверку около 200 автомобилей, и приставы были вынуждены продолжить работу с другого устройства. За время рейда удалось найти нескольких должников. В среднем за каждым из них числился долг от 2 до 6 тысяч рублей. По словам приставов, обычно такие суммы - неоплаченные штрафы ГИБДД.
Самым крупным «уловом» на привокзальной стоянке стал обильно присыпанный снегом автомобиль с московскими номерами. За его владельцем числится задолженность в 18 тысяч рублей. Водителя на месте не оказалось. А судя по состоянию автомобиля, он не появлялся здесь уже несколько суток.
А вот у здания Российских железных дорог приставам удалось обнаружить должника прямо в машине. Это был водитель одного из служебных автомобилей РЖД, задолжавший по предписаниям ГИБДД 2 тысячи рублей. Но оказалось, что он уже оплатил штрафы неделю назад, просто эта информация еще не поступила в «Банк данных исполнительных производств». Водитель показал приставам чеки об оплате штрафов, и они отправились дальше, пожелав ему хорошего дня.
Приставы продолжат работу по поиску должников на общедоступных стоянках. В планах - рейд на парковке у ТЦ «Космопорт».
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