За перепродажу билетов на ЧМ-2018 будут штрафовать

Перекупщиков ожидают штрафы за спекуляцию билетами на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Физическим лицам за незаконную торговлю билетами придется заплатить до 50 тысяч рублей, должностным лицам - до 100 тысяч рублей. Штрафы для индивидуальных предпринимателей составят до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Деятельность предпринимателей и юрлиц также могут приостановить на 90 суток, сообщили в Госдуме.

Напомним, что самый дешевый билет на матчи ЧМ-2018 для граждан России стоит 1280 рублей. В Самаре пройдут шесть матчей Чемпионата. Четыре игры на групповом этапе и две в раунде плей-офф.

Расписание игр в Самаре:

17.06 16:00 (здесь и далее время местное)

Коста-Рика - Сербия

21.06 19:00

Австралия - Дания

25.06 18.00

Россия - Уругвай

28.06 18.00

Сенегал - Колумбия

2.07 18.00 1/8 финала

Победитель группы E - Второе место группы F

7.07 18.00 1/4 финала

Победитель пары «первое место в группе F - второе место в группе E» - Победитель пары «первое место в группе H – второе место в группе G».