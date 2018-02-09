За перепродажу билетов на ЧМ-2018 будут штрафовать
Поправки в кодекс об административных правонарушениях приняли депутаты Государственной думы РФ.
Перекупщиков ожидают штрафы за спекуляцию билетами на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Физическим лицам за незаконную торговлю билетами придется заплатить до 50 тысяч рублей, должностным лицам - до 100 тысяч рублей. Штрафы для индивидуальных предпринимателей составят до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Деятельность предпринимателей и юрлиц также могут приостановить на 90 суток, сообщили в Госдуме.
Напомним, что самый дешевый билет на матчи ЧМ-2018 для граждан России стоит 1280 рублей. В Самаре пройдут шесть матчей Чемпионата. Четыре игры на групповом этапе и две в раунде плей-офф.
Расписание игр в Самаре:
17.06 16:00 (здесь и далее время местное)
Коста-Рика - Сербия
21.06 19:00
Австралия - Дания
25.06 18.00
Россия - Уругвай
28.06 18.00
Сенегал - Колумбия
2.07 18.00 1/8 финала
Победитель группы E - Второе место группы F
7.07 18.00 1/4 финала
Победитель пары «первое место в группе F - второе место в группе E» - Победитель пары «первое место в группе H – второе место в группе G».
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