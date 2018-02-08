Заявки на участие в программе "Формирование комфортной городской среды" принимают до 10 февраля



Жители Самарской области еще могут успеть подать заявку на благоустройство расположенных в их населенных пунктах бульваров, скверов и парков за счет федеральных средств по программе «Формирование комфортной городской среды». На это осталось три дня — сбор обращений завершается в субботу, 10 февраля. После этого все проекты будут направлены на рассмотрение профессиональным дизайнерам, которые создадут макеты с визуализацией выбранных территории. Увидеть их и принять участие в рейтинговом голосовании за понравившиеся общественные пространства каждый житель региона сможет 18 марта на своем избирательном участке.

Принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году могут населенные пункты, в которых проживают более 1000 человек. Территории, которые выйдут из рейтингового голосования победителями, получат финансирование на благоустройство бульваров, скверов и парков.