Самарцы вышли в финал федерального конкурса управленцев «Лидеры России»
В среду, 7 февраля, в Сочи стартовал финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В нем принимают участие 300 человек из 54 регионов страны. Кадровым лифтом назвал конкурс первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Из 200 тысяч человек, подавших заявки прошлой осенью, до зимнего финала добрались 300. В том числе шестеро от нашей губернии. В Сочи отправились врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко, руководитель Самарского дома молодежи Сергей Бурцев и представители регионального бизнеса Артем Богодяж, Илья Пылаев, Анна Сирота, Андрей Фролов.
Конкурс - флагманский проект открытой платформы «Россия - страна возможностей». Он проходит под патронатом и по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Цель - выявить руководителей нового поколения среди управленцев самых разных структур и уровней.
Глава региона Дмитрий Азаров прибыл лично поддержать земляков и принять участие в одной из дискуссионных площадок.
Из трех сотен соискателей по итогам заключительных испытаний будут отобраны 100 победителей. В течение года они смогут получать личные карьерные консультации от наставников - топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. Уже сейчас каждому из участников финала выделен грант в размере одного миллиона рублей на повышение квалификации и обучение.
Напомним, на прошлой неделе Дмитрий Азаров встретился с самарскими финалистами управленческого конкурса «Лидеры России». Он поинтересовался у участников федерального проекта их мнением об этом уникальном смотре, а также о том, что дало каждому из них участие в масштабном конкурсе. Руководитель области пожелал претендентам на победу удачи в финальных испытаниях и выразил уверенность, что полученные опыт и знания они направят на благо губернии:
- Рассчитываю на ваше активное участие в той работе, которую мы сегодня выстраиваем по кадровому резерву как муниципального, так и регионального уровня. На вас действительно смотрят именно как на лидеров, кем вы и являетесь.
Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области:
- На Самарской земле очень много работы для настоящих лидеров, очень много вызовов и возможностей. И нам нужны люди, которые готовы их реализовывать не только в сфере государственного и муниципального управления, но и в сфере бизнеса, высоких технологий. Наша задача - создать условия, чтобы лидеры могли реализовать себя в полной мере.
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