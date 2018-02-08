Самарцы вышли в финал федерального конкурса управленцев «Лидеры России»

Из 200 тысяч человек, подавших заявки прошлой осенью, до зимнего финала добрались 300. В том числе шестеро от нашей губернии. В Сочи отправились врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко, руководитель Самарского дома молодежи Сергей Бурцев и представители регионального бизнеса Артем Богодяж, Илья Пылаев, Анна Сирота, Андрей Фролов.

Конкурс - флагманский проект открытой платформы «Россия - страна возможностей». Он проходит под патронатом и по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Цель - выявить руководителей нового поколения среди управленцев самых разных структур и уровней.

Глава региона Дмитрий Азаров прибыл лично поддержать земляков и принять участие в одной из дискуссионных площадок.

Из трех сотен соискателей по итогам заключительных испытаний будут отобраны 100 победителей. В течение года они смогут получать личные карьерные консультации от наставников - топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. Уже сейчас каждому из участников финала выделен грант в размере одного миллиона рублей на повышение квалификации и обучение.

Напомним, на прошлой неделе Дмитрий Азаров встретился с самарскими финалистами управленческого конкурса «Лидеры России». Он поинтересовался у участников федерального проекта их мнением об этом уникальном смотре, а также о том, что дало каждому из них участие в масштабном конкурсе. Руководитель области пожелал претендентам на победу удачи в финальных испытаниях и выразил уверенность, что полученные опыт и знания они направят на благо губернии:

- Рассчитываю на ваше активное участие в той работе, которую мы сегодня выстраиваем по кадровому резерву как муниципального, так и регионального уровня. На вас действительно смотрят именно как на лидеров, кем вы и являетесь.

Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области:

- На Самарской земле очень много работы для настоящих лидеров, очень много вызовов и возможностей. И нам нужны люди, которые готовы их реализовывать не только в сфере государственного и муниципального управления, но и в сфере бизнеса, высоких технологий. Наша задача - создать условия, чтобы лидеры могли реализовать себя в полной мере.