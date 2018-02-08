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Самарец живет в одной квартире с крокодилом и обезьянами

В самой обычной самарской квартире бок о бок мирно сосуществуют змеи, ящерицы, лягушка, обезьяны и даже крокодил… Сколько у него экзотических животных, хозяин ответить затрудняется. Говорит, не считает - плохая примета. А вот о характерах, особенностях и привычках своих питомцев начальник отделения по вопросам миграции отдела полиции №9 Андрей Князев рассказывает с удовольствием. 

- Андрей Евгеньевич, как зародилась симпатия к рептилиям? 
 
- Все началось в седьмом классе. Мы с другом Иваном учились в школе №54 и после уроков посещали занятия на областной станции юных натуралистов около Ботанического сада. Там можно было понаблюдать в том числе и за змеями. Помню тигрового питона, змей средней полосы - ужей, полозов. Педагог и настоящий энтузиаст Василий Кривопалов научил нас с товарищем любить этих необычных животных. Да так, что детское увлечение стало для нас второй профессией. 
 
- Но ведь несколько десятков животных появились в вашем доме не сразу. Кто был первым питомцем? 
 
- Среднеазиатская черепаха. В то время они не были так распространены, как сейчас. Купил в зоомагазине, дома спрятал в коробку. Родители услышали, что кто-то шуршит, встревожились: подумали, мыши. Пришлось признаваться, показывать нового обитателя нашей квартиры. Потом уже стал ловить полозов, ужей, гадюк и других змей, которые обитают в Самарской области. 
 
- Как родители отнеслись к этому увлечению? 
 
- Конечно, поначалу мама была не в восторге, но со временем привыкла. К тому же я рос в 90-е годы, и мое хобби по сравнению с наркотиками и алкоголем, которыми повально увлекались соседские мальчишки, было вполне безобидным. Родители меня поддерживали и чем могли помогали. 


 














- Кто живет у вас сегодня? 
 
- Животных много, в основном экзотические. Особенно люблю змей. Из ядовитых - кобры, гремучие, гюрзы. Есть пара садовых удавов, пара императорских удавов, тигровый питон, иероглифовый и королевский питоны. Есть пара белых техасских полозов, которые были выведены в неволе и в дикой природе не встречаются. Еще две яванские макаки, ящерицы - игуаны и амальгамы, хамелеон, лягушка... Два йоркширских терьера - Санта и Мила. Эти ребята для души. Санта настоящий друг, ходит за мной по пятам. Вместе кормим змей, а больше всего он любит нашего хамелеона. 
 
- Есть ли у вас любимый питомец? 
 
- Нет. Все, кто живет у меня, о ком я забочусь, - все мои любимые. 
 
- Неужели собака и, например, кобра вызывают у вас одинаковые эмоции? 
- Животные разные. Змеи не привыкают к человеку, как собаки, но я-то, человек, их хозяин, привыкаю ко всем. И люблю всех. С собакой можно обняться, а рептилии вызывают совсем другие эмоции. Обезьяны - это вообще существа с интеллектом пятилетнего ребенка. Внимания требуют соответствующего - 24 часа в сутки. Это всем, кто мечтает завести экзотическое животное, надо понимать. 
 
- Насколько опасно такое соседство дома? 
 
- Любое дикое животное опасно. У меня есть пятиметровый питон, который легко может убить даже человека, что уж говорить про собаку. Поэтому нужно неукоснительно соблюдать правила безопасности. У каждой змеи свой характер: среди представителей одного вида не найти двух одинаковых по темпераменту и повадкам особей. Я знаю, как в той или иной ситуации поведут себя мои животные, чего от них ждать. Одну рептилию можно смело брать руками, к другой лучше не приближаться без специального крючка. На этом, кстати, основаны и знаменитые индийские или тайские шоу с ядовитыми змеями. Я могу такие трюки повторить и не раз демонстрировал их друзьям и коллегам на различных праздниках. Только у факиров кобры часто беззубые, а у нас «ни одно животное не пострадало». Все фокусы построены на знании привычек животных и умении с ними обращаться. 

- Случались ли казусы с необычными любимцами? 
 
- Действительно серьезных происшествий не было. Как-то во время моего отсутствия из террариума пропал тигровый питон, 2,5 метра. Обнаружить беглеца помог персидский котенок Пушок, который, кстати, вполне бы мог стать жертвой большой рептилии. 
 
- Ваша коллекция пополняется? 
 
- В основном путем обмена с «коллегами» - человек десять увлеченных есть в Самаре, три-четыре - в Тольятти. У каждого свои успехи. Мне, например, удалось получить потомство от белых техасских полозов, правда, дети получились природного, пестрого, окраса. Также разводил удавов, питонов. Сейчас ожидаю пополнения анаконд. Это действительно достижение. Значит, змеи чувствуют себя как дома, в тропиках или субтропиках: их устраивают температура, освещенность, влажность. Если рептилии не живородящие, а яйцекладущие, требуется инкубатор, где яйца «высиживаются» в течение трех месяцев. Процесс трудоемкий и не очень результативный. Из 20-25 яиц рождаются три-пять детенышей. 

- Как родилась идея показывать своих питомцев в самарских школах? 
 
- Изначально мы посещали образовательные учреждения с другой целью. Я возглавляю отделение по вопросам миграции отдела полиции Железнодорожного района. Ежедневно к нам обращаются десятки людей: поменять или получить паспорт, зарегистрироваться по месту жительства или пребывания, получить справочную информацию. Поэтому и школы часто посещаем: объясняем подросткам, что теперь подать документы на получение паспорта можно не выходя из дома - через портал госуслуг. Ну а чтобы заинтересовать детей, как-то решил взять с собой животных. 
 
- Опыт оказался успешным? 
 
- Дети, особенно из интернатов, животных даже по телевизору редко видят. А у нас все - змеи, обезьяны, хамелеон - контактные. Их можно потрогать, погладить, взять на руки. Попутно стараюсь объяснить, как вести себя, если встретишь, например, гадюку на природе. У нас в регионе обитают четыре вида этих гадюк. Рептилия, как и любое животное, никогда не тронет человека, если он сам, по неосторожности или злому умыслу, ее не обидит. Этому детей надо учить так же, как ответственному отношению к учебе, родителям, обществу. 

- А чему вас научили ваши питомцы? 
 
- Животные развили во мне спокойствие, умение логично оценивать ситуацию и принимать нестандартные решения. Я работаю с людьми, и в моей профессии это особенно важно.
 
Дата: 8 февраля 2018 , 09:22
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Автор текста: Ирина Исаева
Автор фото: Владимир Пермяков
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