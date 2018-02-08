Что станет с особняком на Крымской площади
Каким образом в 80-е годы прошлого века в самом центре площади Урицкого появился частный дом, уже никто не помнит. Сегодня это здание заброшено. И жители все чаще поднимают вопрос о том, что дом нужно снести, а территорию благоустроить.
Когда-то в этом здании проживали несколько семей. В конце 80-х людей расселили, они переехали на соседние улицы - Партизанскую, Пензенскую, Тухачевского. История этого строения в 90-е годы окутана мрачным ореолом таинственности: местные жители называли дом бандитским и старались обходить стороной. Сейчас здание заброшено и постепенно ветшает, зарастая бурьяном. Администрация Самары выдала предписание о сносе «самовольной постройки» по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 12а. Основанием для подготовки проекта документа послужило представление прокурора города от 30 августа прошлого года. Предварительно специалистами градостроительного департамента Самары были получены сведения об отсутствии правоустанавливающих документов на дом и на земельный участок под ним. Собственнику в срок до 5 февраля 2018 года предписывалось добровольно снести строение, забор и беседку на Крымской площади. Но воз и ныне там: владелец участка так и не объявился. Теперь судьбу дома будут решать городские власти.
- Уже в ближайшее время департаментом будет организована работа по принудительному сносу объекта, - объясняет и.о. руководителя департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко. - Она включает в себя подготовку проектно-сметной документации с дальнейшим прохождением государственной экспертизы и проведением торгов в рамках федерального закона.
Жители о благоустройстве
Елена Архарова, управляющий микрорайоном 1/07:
- Территория нашего микрорайона частично прилегает к Крымской площади, несколько домов расположено на улицах Урицкого и Мечникова. О строении на площади люди говорят достаточно часто, и практически все ратуют за снос этого здания. Многие вспоминают, что когда-то давно на этом месте устанавливали елку, устраивали народные гулянья. Эта территория заявлена в программу «Комфортная городская среда». Жители хотят, чтобы площадь, как раньше, стала центром культурного притяжения, была благоустроена.
Анна Евсеева, управляющий микрорайоном 1/09:
- Этот дом всегда пользовался у жителей района дурной славой, возможно, поэтому многие выступают за его снос. Люди не видят другого применения этому зданию, к тому же расположено оно очень неудобно, со всех сторон дорога. Если этот осколок 90-х годов будет снесен, территорию можно будет благоустроить: обустроить освещение, разбить дорожки, установить скамейки. Сквер - это общественное место, оно должно быть доступно всем желающим. Зачем нужно это здание, если оно занимает место и никак не используется? Надеемся, что проблема будет решена в ближайшее время.
Сергей Кочетков, житель Железнодорожного района:
- Я живу по соседству. В 90-е годы этот особняк был центром притяжения для всех окрестных мальчишек. Сюда приезжали красивые машины, из них выходили, как мы тогда думали, «бандиты». Конечно, мы пытались заглянуть внутрь, но там был сторож или охранник, который нас всегда прогонял. Теперь территория заросла бурьяном, там никто не появляется. Но, может быть, получится найти помещению какое-то применение? Например, разместить там подростковый клуб. Впрочем, если дом снесут, а территорию благоустроят, думаю, недовольных тоже не будет. Грядет Чемпионат мира по футболу, и город должен быть красивым.
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