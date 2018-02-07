Самарский театр приглашает желающих стать актерами



Театр приглашает всех, кто хочет: овладеть профессиональными театральными навыками; поставить свою дикцию и научиться говорить красиво; освоить пластику движении, побороть скованность и научится слушать и управлять своим телом; научится работать в команде и расширить свой круг общения; познать себя и окружающий мир, через творчество; выступать на различных площадках города; стать настоящим актером под управлением профессиональных педагогов.



Занятия проводятся в комфортной обстановке, что позволяет применить индивидуальный подход к каждому участнику.



Требования к соискателям: возраст от 12-18 лет и желание учиться театральному мастерству.



Заполнить анкету можно здесь: Заполнить анкету можно здесь: https://docs.google.com/forms/d/1ryoveIcI5S6DwnxyC8lZmalRcxo0AcPS8kyZzwTBRL0/viewform?edit_requested=true



Инклюзивный театр «Нулевой километр» находится по адресу: ул. Алексея Толстого-76.