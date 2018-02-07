Мэрия: «Отзыв агентством Fitch Ratings международных кредитных рейтингов Самары не свидетельствует об ухудшении экономической ситуации»

Это связано с тем, что в декабре 2017 года у агентства закончился срок действия муниципального контракта. А с февраля 2017 года в связи с изменением российского законодательства рейтинги Fitch Ratings больше не могут быть использованы в РФ, поэтому продлевать контракт с агентством администрация не стала.

Мэрия Самары планирует провести процедуру рейтингования по национальной шкале агентствами, имеющими соответствующую аккредитацию.





Татьяна Офицерова, руководитель департамента финансов и экономического развития Самары:

- Отзыв агентством Fitch Ratings международных кредитных рейтингов Самары не свидетельствует об ухудшении экономической ситуации в городе. Администрацией постоянно проводятся мероприятия, направленные на поддержание своей репутации как надежного заемщика. Самара активно готовится к проведению предстоящего Чемпионата мира по футболу на самом высоком уровне. При этом бюджет города сохраняет свою социальную направленность.