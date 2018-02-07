Облсуд признал законным отказ мэрии Самары в "легализации" кафе и автосервисов на Алма-Атинской

В январе к главе Самары Елене Лапушкиной обратилась инициативная группа предпринимателей, чьи объекты расположены на улице Алма-Атинской в Кировском районе Самары.

Согласно действующим Правилам застройки и землепользования, участки вдоль улицы относятся к зоне садово-дачных территорий. По факту же на них располагаются объекты потребительского рынка — кафе, автомастерские, магазины. Их построили без разрешения примерно в середине 2000-х. Поэтому бизнесмены хотят перевести свои земельные участки из зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) в Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий). Кроме того, они предлагают сузить границы красных линий улицы со 115 до 40 метров. По инициативе предпринимателей был разработан проект планировки территории, предусматривающий создание на Алма-Атинской четырехполосной проезжей части, велосипедной дорожки и тротуаров.

Ранее администрация города отклонила предложение бизнесменов. Изменение зонирования и сужение границ красных линий может помешать перспективному развитию данной территории. Отметим, что в декабре прошлого года министерство транспорта РФ поддержало проект строительства автомагистрали «Центральная». Улица Алма-Атинская станет связующим звеном между магистралью и Московским шоссе, поэтому сужение "красных линий" может привести к ухудшению транспортной ситуации и негативно отразиться на развитии города. Инициативная группа предпринимателей обратилась в суд, чтобы обжаловать решение администрации.

25 октября 2017 года Октябрьский районный суд удовлетворил требования бизнесменов, признав решение об отклонении документации по планировке территории незаконным. 19 декабря департамент градостроительства Самары направил жалобу в апелляционную инстанцию. 6 февраля 2018 года Самарский областной суд отменил решение Октябрьского районного суда и отказал бизнесменам в удовлетворении иска.