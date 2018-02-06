В Самаре всю ночь убирали снег
За прошедшие зимние месяцы в Самаре было не так много больших снегопадов. Тем не менее начало февраля показало, что зима не собирается уступать свои права. По прогнозам синоптиков, снегопад в Самаре будет продолжаться еще не меньше суток. Также может усиливаться скорость ветра: ожидаются порывы до 25 м/с. На дорогах - плохая видимость, затрудняющая движение. Горожан просят соблюдать осторожность, по возможности, непогоду лучше переждать дома.
Промышленный район - 995-00-59;
Чего нельзя сказать о городских службах: для них снова наступает горячая пора. К большому снегу в Самаре готовились - в предыдущую неделю, когда осадки были незначительными или отсутствовали вовсе, город постарались максимально очистить от зимних накоплений. Чтобы оперативно убрать улицы перед надвигающейся метелью, МП «Благоустройство» ежесуточно отправляло на полигоны в среднем пять-семь тысяч тонн снега. Дворы и дороги расчищали в две смены. В том числе на уборку вышли несколько десятков дорожных комбинированных машин. Они предназначены как для расчистки снега и подметания дорог, так и для посыпки проезжей части противогололедными реагентами. Всего же с начала сезона на полигоны было вывезено около 300 тысяч тонн снега.
Вчера в дневную смену на улицы города было выведено 137 единиц спецтехники и свыше 300 человек персонала. Но основной объем работ выполнялся ночью, чтобы не мешать трафику днем. Напомним, в первую очередь от снега очищают дороги второй и третьей категорий, по которым проходят маршруты общественного транспорта, и подъезды к учреждениям соцсферы. Основной проблемой при уборке остаются припаркованные машины: они существенно затрудняют вывоз снега. Коммунальщики просят горожан убирать личный транспорт с обочин: тогда дороги удастся расчистить на всю ширину.
Особое внимание - тому, чтобы не допустить сбоев в работе общественного транспорта, в том числе трамваев. Снегоочистители трудятся всю ночь, неоднократно преодолевая и приводя в рабочее состояние все 170 км путей. На ночную уборку из городского трамвайного депо выходят шесть машин, еще несколько - в резерве.
Елена Лапушкина, глава Самары:
- Дни, когда погода стояла без осадков, удалось использовать для расчистки города и вывоза скопившихся накоплений на полигоны. Так что сейчас мы можем сосредоточить все усилия на уборке свежевыпавшего снега. Городским службам необходимо быть готовыми к тому, чтобы максимально оперативно устранить последствия снегопада.
Со списком дорог, включенных в график расчистки, можно ежедневно знакомиться по ссылке: http://mp-blago63.livejournal.com.
Любой житель может сообщить о проблеме с уборкой по конкретному адресу в социальных сетях: facebook.com/samadm.ru twitter.com/samara_in vk.com/samaraadm.
Также о проблемных участках можно сообщить по телефонам оперативных дежурных внутригородских районов (круглосуточно):
Железнодорожный район - 339-01-50;
Кировский район - 995-05-26;
Красноглинский район - 950-03-13;
Куйбышевский район - 330-05-54;
Ленинский район - 339-27-75;
Октябрьский район - 334-57-39;
Промышленный район - 995-00-59;
Самарский район - 333-39-53;
Советский район - 262-46-21.
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