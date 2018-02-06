Новый дирижер Самарского театра оперы и балета Андрей Данилов о будущем оркестра и самарских зрителях





- В 2012 году вы поставили в самарском театре балет «Баядерка». С чего началось ваше сотрудничество?

- Вот уже почти десять лет как я приезжаю в Самару. Сначала выступал с симфоническим оркестром филармонии, затем стал регулярно принимать участие в фестивале балета имени Аллы Шелест. А потом поставил «Баядерку» - один из моих знаковых спектаклей. За эту постановку в новосибирском театре я получил «Золотую маску» в 2009 году.

В Самаре, в окружении талантливых и профессиональных людей, мне было приятно работать с самого начала. Поэтому когда поступило предложение перейти сюда на постоянной основе, я с радостью его принял. В театре есть прекрасный репертуар - классический и очень обширный. Прекрасное здание - и зрительный зал, и классы для занятий. Это тоже очень важно. Но главное, здесь я нашел единомышленников. Меня привлекает творческая атмосфера в театре: люди хотят работать и добиваться высоких результатов.

- Есть ли для вас принципиальные отличия в работе над балетом и оперой?

- В опере дирижер в полной мере хозяин положения. Вместе с режиссером он выстраивает концепцию. В плане музыки он самостоятельно должен проработать все от и до: и с певцами, и с оркестром, и с хором. В балете больше условностей, где дирижер подчас идет на компромисс для того, чтобы хореографический замысел получил наилучшее воплощение в синтезе с музыкой.

В опере больше индивидуальной работы: каждый певец - отдельная личность, яркий талант, с которым нужно найти контакт. Нужно быть готовым и воспринять чужое мнение, потому что общение с талантливыми людьми - это всегда диалог. На это нужно очень много времени: работать с певцами отдельно, делать общие спевки и оркестровые репетиции, репетировать с хором. Потом сводить все воедино.

- Вы работали во многих уголках нашей страны, в том числе в обеих столицах. Насколько общая культура города влияет на жизнь оркестра? Удалось ли вам уже узнать самарские особенности?

- Есть определенные традиции в каждом театре: и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Новосибирске, и в Перми, но на данный момент общая музыкальная культура провинциальных оркестров требует пристального внимания. Подчас трудно бывает найти исполнителей высокого уровня. Сейчас в Самаре главное - усилить оркестр и в работе с ним ставить большие творческие задачи. Для любого театра важно показать себя в других городах и странах. Важно быть оцененными в Москве и Санкт- Петербурге, иметь возможность сравнить свою работу. Коллективу необходимы новые цели и новые вызовы.





- У вас было несколько постановок Стравинского. Планируете ли вы предложить их самарскому театру? И есть ли у вас какие-нибудь другие планы?

- Мне посчастливилось работать над его балетами, «Весной священной», «Поцелуй феи», а также над уникальным произведением «Персефона». Это достаточно редко исполняемые вещи, и должен быть найден компромисс между желанием дирижера и творческой необходимостью для театра. Я думаю, произведения Стравинского, Прокофьева и других авторов XX века обязательно появятся в репертуаре театра. На данный момент есть много произведений оперных классиков - Верди, Пуччини, Чайковского и других, которые ждут своей встречи с артистами и слушателями в Самаре. Сейчас я работаю над спектаклями текущего репертуара и пытаюсь привнести в них что-то свое. В следующем месяце впервые в жизни буду дирижировать оперой «Снегурочка» Римского-Корсакова. Также у меня впереди «Царская невеста», «Мадам Баттерфляй», только что был «Севильский цирюльник».





- Вы уже успели заметить особенности самарской публики?

- Самарская публика принимает всегда очень искренне и тепло. Хотелось бы видеть больше молодежи среди зрителей. Это важно и для общего культурного образования, и для нас - в зале должен быть сплав разных поколений. Тем более что репертуар вполне привлекателен: «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Сн егурочка», «Севильский цирюльник». Считаю, что каждый спектакль должен быть уникален искренностью исполнения, тогда он будет вовлекать публику в орбиту наших общих переживаний и размышлений.