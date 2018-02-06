Новый дирижер Самарского театра оперы и балета Андрей Данилов о будущем оркестра и самарских зрителях
Новый дирижер Самарского академического театра оперы и балета рассказал sgpress.ru о том, каким он увидел наш оркестр и какие планы строит на будущее в нашем городе.
- В 2012 году вы поставили в самарском театре балет «Баядерка». С чего началось ваше сотрудничество?
- Вот уже почти десять лет как я приезжаю в Самару. Сначала выступал с симфоническим оркестром филармонии, затем стал регулярно принимать участие в фестивале балета имени Аллы Шелест. А потом поставил «Баядерку» - один из моих знаковых спектаклей. За эту постановку в новосибирском театре я получил «Золотую маску» в 2009 году.
В Самаре, в окружении талантливых и профессиональных людей, мне было приятно работать с самого начала. Поэтому когда поступило предложение перейти сюда на постоянной основе, я с радостью его принял. В театре есть прекрасный репертуар - классический и очень обширный. Прекрасное здание - и зрительный зал, и классы для занятий. Это тоже очень важно. Но главное, здесь я нашел единомышленников. Меня привлекает творческая атмосфера в театре: люди хотят работать и добиваться высоких результатов.
- Есть ли для вас принципиальные отличия в работе над балетом и оперой?
- В опере дирижер в полной мере хозяин положения. Вместе с режиссером он выстраивает концепцию. В плане музыки он самостоятельно должен проработать все от и до: и с певцами, и с оркестром, и с хором. В балете больше условностей, где дирижер подчас идет на компромисс для того, чтобы хореографический замысел получил наилучшее воплощение в синтезе с музыкой.
В опере больше индивидуальной работы: каждый певец - отдельная личность, яркий талант, с которым нужно найти контакт. Нужно быть готовым и воспринять чужое мнение, потому что общение с талантливыми людьми - это всегда диалог. На это нужно очень много времени: работать с певцами отдельно, делать общие спевки и оркестровые репетиции, репетировать с хором. Потом сводить все воедино.
- Вы работали во многих уголках нашей страны, в том числе в обеих столицах. Насколько общая культура города влияет на жизнь оркестра? Удалось ли вам уже узнать самарские особенности?
- Есть определенные традиции в каждом театре: и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Новосибирске, и в Перми, но на данный момент общая музыкальная культура провинциальных оркестров требует пристального внимания. Подчас трудно бывает найти исполнителей высокого уровня. Сейчас в Самаре главное - усилить оркестр и в работе с ним ставить большие творческие задачи. Для любого театра важно показать себя в других городах и странах. Важно быть оцененными в Москве и Санкт- Петербурге, иметь возможность сравнить свою работу. Коллективу необходимы новые цели и новые вызовы.
- У вас было несколько постановок Стравинского. Планируете ли вы предложить их самарскому театру? И есть ли у вас какие-нибудь другие планы?
- Мне посчастливилось работать над его балетами, «Весной священной», «Поцелуй феи», а также над уникальным произведением «Персефона». Это достаточно редко исполняемые вещи, и должен быть найден компромисс между желанием дирижера и творческой необходимостью для театра. Я думаю, произведения Стравинского, Прокофьева и других авторов XX века обязательно появятся в репертуаре театра. На данный момент есть много произведений оперных классиков - Верди, Пуччини, Чайковского и других, которые ждут своей встречи с артистами и слушателями в Самаре. Сейчас я работаю над спектаклями текущего репертуара и пытаюсь привнести в них что-то свое. В следующем месяце впервые в жизни буду дирижировать оперой «Снегурочка» Римского-Корсакова. Также у меня впереди «Царская невеста», «Мадам Баттерфляй», только что был «Севильский цирюльник».
- Вы уже успели заметить особенности самарской публики?
- Самарская публика принимает всегда очень искренне и тепло. Хотелось бы видеть больше молодежи среди зрителей. Это важно и для общего культурного образования, и для нас - в зале должен быть сплав разных поколений. Тем более что репертуар вполне привлекателен: «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Снегурочка», «Севильский цирюльник». Считаю, что каждый спектакль должен быть уникален искренностью исполнения, тогда он будет вовлекать публику в орбиту наших общих переживаний и размышлений.
Андрей Данилов окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова (2000 год, класс профессоров И. Мусина и Ю. Темирканова).
С 2000 года сотрудничает со многими российскими оркестрами, среди которых оркестр Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, Государственный симфонический оркестр имени Евгения Светланова, Национальный филармонический оркестр России, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Московский государственный академический оркестр под управлением П. Когана и др.
2005 - 2012 - дирижер Новосибирского театра оперы и балета.
2012 - 2017 - дирижер Пермского театра оперы и балета.
С 2008 года - приглашенный дирижер Михайловского театра.
С 2009 года - приглашенный дирижер Мариинского театра. Участник фестивалей «Территория», Crescendo. Многократно дирижировал спектаклями на фестивале «Золотая маска» в Москве.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
6 февраля 2018
97
6 февраля 2018
87
6 февраля 2018
123
5 февраля 2018
686
5 февраля 2018
320
5 февраля 2018
230
6 февраля 2018 , 10:32
97
В ближайшие дни в вузах пройдет серия встреч, на которых студентам расскажут об этой уникальной...
6 февраля 2018 , 10:25
93
Главный следователь Самарской области Валерий Самодайкин о работе сейчас и в 90-е, своих увлечениях и планах на ЧМ-2018
Главные темы разговора - коррупция, преступления прошлых лет, безопасность детей
6 февраля 2018 , 10:21
87
За прошедшие зимние месяцы в Самаре было не так много больших снегопадов.
6 февраля 2018 , 09:41
138
Новый дирижер Самарского театра оперы и балета Андрей Данилов о будущем оркестра и самарских зрителях
Почему состоялся переезд в Самару, чем отличается опера от балета, как принимает местная публика
6 февраля 2018 , 09:36
123
По показателю первичной заболеваемости ВИЧ регион опустился на 15 место в России.
6 февраля 2018 , 00:43
343
Глава Самары Елена Лапушкина возглавила работу городской комиссии по устранению последствий...
5 февраля 2018 , 23:36
686
Он займет должность руководителя департамента региональной промышленной политики и проектного...
5 февраля 2018 , 21:47
320
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
5 февраля 2018 , 20:55
230
29 марта в самарском театре для всей семьи «Витражи» состоится премьера...
5 февраля 2018 , 18:05
281
В числе прочего больница получит аппараты искусственной вентиляции легких. Информация об этом...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
8 января 2018
3479
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
27 января 2018
2400
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 февраля 2018
2138
Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
24 января 2018
1917
2
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
11 января 2018
1736
Как ранее писал sgpress.ru, в четверг, 11 января, в полицию поступило сообщение об...
8 января 2018
3479
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
7 января 2018
1714
В третью субботу августа во всем мире отмечается День бездомных животных. Конечно же, это не...
5 февраля 2018
320
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
15 января 2018
471
Спортивную форму получат 400 лучших спортсменов губернии. Часть экипировки уже выдана.
7 января 2018
1049
В конце 2017 года на гидроэлектростанции в Самарской области запустили последнюю и 20-ю по счету...