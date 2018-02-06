В Самарской области снизилась заболеваемость туберкулезом и ВИЧ

Министерство здравоохранения региона подвело итоги работы в 2017 году. По данным минздрава, региону удалось продвинуться в работе по профилактике ВИЧ-инфекции. По показателю первичной заболеваемости губерния переместилась на 15 место в России. Пять лет назад Самарская область была на втором месте. Охват населения профосмотрами на ВИЧ в 2017 году составил 21%. То есть каждого пятого жителя Самарской области протестировали на ВИЧ-инфекцию. Это соответствует общероссийскому показателю.

Заболеваемость туберкулезом среди жителей области за 4 года снизилась на 24,4%, заболеваемость детей - на 43,4%, подростков - на 61,5%. Также уменьшается заболеваемость органов дыхания, пищеварения. Смертей из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы тоже стало меньше. По сравнению с 90-ми годами прошлого века, их число уменьшилось в два раза. Количество смертей связанных с нарушением работы сердечно-сосудистой системы в Самарской области, сейчас ниже, чем в целом по России.