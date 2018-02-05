В Самарской области четыре человека погибли в ДТП на трассе М-5

В Сергиевском районе на 1101 километре автодороги М-5 «Урал» 36-летний водитель «Приоры», ехавший со стороны Уфы, не справился с управлением. Легковушка врезалась в грузовик Вольво под управлением 51-летнего мужчины. Четыре пассажира «Приоры» скончались на месте ДТП. Водителя легковушки госпитализировали.

По факту произошедшего проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.