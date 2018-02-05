Кому и сколько задолжали жители Самарской области в 2017 году
Есть в России почти крылатое выражение: «заплати долги и спи спокойно». Спорить с ним едва ли имеет смысл, однако далеко не все ему следуют. В Самарской области в прошлом году физические и юридические лица задолжали в общей сложности более 100 млрд рублей. Кто-то не имел возможности заплатить, а кто-то просто не хотел расставаться с деньгами. Разбираться с должниками приходится Управлению Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области. В понедельник, 5 февраля, исполняющий обязанности руководителя управления Денис Шильников рассказал об «улове» служителей Фемиды в 2017 году.
Коммуналка и налоги
В прошлом году половина всех производств на исполнении у УФССП приходилась на административные штрафы – 870 тысяч. Хотя основной массив работы, по словам Дениса Шильникова, был все же связан с взысканием налогов и долгов за жилищно-коммунальные услуги.
Налоги – это один из главных источников пополнения бюджетов всех уровней. Эти деньги тратятся на такие важные направления, как социальная сфера, медицина, образование. В 2017 году на исполнении судебных приставов находилось 174 тысяч производств о взыскании налоговых платежей на общую сумму в 60 млрд рублей.
- Основной приоритет деятельности УФССП – взыскание налогов в бюджеты всех уровней. В 2017 году по этому направлению динамика улучшилась – приставам удалось взыскать 4,5 млрд рублей, в 2016 году – всего 2,2 млрд рублей налогов, - рассказал Денис Шильников.
Взыскание долгов жителей и управляющих компаний за ЖКХ – не менее важное направление работы УФССП. В 2017 году в работе у приставов находилось 100 тысяч таких производств на сумму 1,6 млрд рублей. Вернуть ресурсонабжающим организациям за поставленные коммунальные услуги приставам удалось 689 млн рублей.
- Учитывая, что в 2016 году взыскать удалось всего 406 млн рублей, тут динамика выросла почти в два раза. Многие должники стали самостоятельно платить долги, сами ресурсоснабжающие компании занимают активную позицию и работают с ними, - отметил Денис Шильников.
Третье крупное направление работы УФССП – взыскание долгов по кредитам. В общей сложности в 2017 году в Самарской области кредитным организациям за выданные займы задолжали 44 млрд рублей.
Зарплата и алименты
Есть еще два типа долгов, где суммы несколько меньше, но производств из года в год меньше не становится.
Во-первых, это долги по зарплате. В 2017 году работодатели Самарской области задолжали своим сотрудникам 149 млн рублей. Половину суммы – 75 млн рублей – УФССП смогло с них взыскать.
- Из года в год у нас переходят в основном те должники, которые были признаны банкротами в прошлые годы и проходят через конкурсную процедуру. С них, разумеется, деньги взыскать сложнее, чем с работающих организаций, - признался Денис Шильников.
Во-вторых, это долги по алиментам. Количество должников в 2017 году не особенно изменилось – их сегодня на «учете» у УФССП примерно 10,5 тысяч человек.
- На 10 исполнительных производств по алиментам приходится примерно 78 тыс. рублей. То есть общая сумма долгов по алиментам в 2017 году составляла около 800 млн рублей, - сообщил Денис Шильников.
В УФССП составили среднестатистический социальный портрет самарского алиментщика. По мнению судебных приставов, это безработный гражданин в возрасте от 25 до 40 лет, который живет с родителями или в другой семье. Он или она числится в Центрах занятости и ищет работу, чтобы платить алименты.
Все методы хороши
Обычно УФССП приходится несколько стимулировать должников на возврат денег. У служителей Фемиды есть различные рычаги давления на неплательщиков. Например, ограничение выезда должников за пределы РФ. В 2017 году с помощью этого запрета приставам удалось закрыть производств на 1,2 млн рублей.
Еще более действенный метод – ограничение на пользование специальным правом, когда приставы забирают у должников машины и технику (смартфоны, планшеты, компьютеры). Так, УФССП удалось взыскать 112 млн рублей. Как видно, машины и гаджеты для самарцев куда важнее поездок за границу.
В 2017 году нашлись и самые упрямые должники, в отношении которых пришлось возбудить в общей сложности 872 уголовных дела. После этого большинство из них долги предпочли погасить.
В работе УФССП в этом году произошли некоторые изменения. С января 2018 года управление перешло на безналичную систему расчетов – теперь все платежи должники совершают в электронном виде. Сейчас УФССП ведет переговоры с ПАО "Сбербанк" о возможности проводить такие платежи через терминалы банка. А с 1 июня приставы получат возможность арестовывать драгоценности должников и продавать их с аукционов.
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