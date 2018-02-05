Самарские лжебанкиры помогали клиентам отмывать деньги

В полицию поступила информация о том, что на территории Самары осуществляется незаконная банковская деятельность.

Сотрудники органов внутренних дел установили предполагаемых злоумышленников. Ими оказались два самарца - 42-летние мужчина и женщина. По данным ГУ МВД, они разработали схему, позволяющую им выводить денежные средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам. Затем деньги обналичивались и возвращались обратно клиентам.

Полицейские задержали подозреваемых и провели более 60 обысков в офисах и жилищах фигурантов и их «клиентов». Во время обысков правоохранители изъяли 5,3 миллиона рублей, средства управления счетами фирм-однодневок, печати различных организаций, счетные машинки, аппараты для проверки денежных купюр, более 25 системных блоков, черновые записи и блокноты. По предварительным данным, нелегальный доход составил более 25 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту платежей. Подозреваемых взяли под стражу, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.